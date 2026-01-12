Natixis Investment Managers baut CEE-Geschäft aus und holt Setara Feroozi

Natixis Investment Managers verstärkt seine Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa und ernennt Setara Feroozi zur Client Relationship Managerin. In dieser Funktion berichtet sie direkt an den Geschäftsführer Patrick Sobotta und ist Teil der regionalen Vertriebsstruktur in Deutschland, Österreich und Osteuropa.

In ihrer neuen Rolle verantwortet Feroozi die Betreuung und den Ausbau von Kundenbeziehungen in den Segmenten Family Offices, Dachfondsmanager sowie Corporate-Pension-Lösungen. Damit übernimmt sie eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen institutionellen Investoren und den Investment- und Vertriebsressourcen der Gruppe.

Darüber hinaus wirkt sie am weiteren Aufbau des neu geschaffenen Teams Liquidity & Digital Investment Solutions mit. Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit Neobrokern und digitalen Distributionsmodellen, in denen Feroozi über ein belastbares Netzwerk und fundierte Marktkenntnisse verfügt.

Fokus auf institutionelle Kunden und digitale Distribution

Mit der Personalentscheidung unterstreicht Natixis Investment Managers den Anspruch, institutionelle Kundenbetreuung, regionale Nähe und neue Vertriebsansätze miteinander zu verbinden. Der Ausbau der Präsenz in Kern- und Wachstumsmärkten in Zentral- und Osteuropa ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der regionalen Strategie.

Setara Feroozi bringt umfassende Erfahrung im institutionellen Kundenmanagement sowie im Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit. Zuletzt war sie mehrere Jahre bei der CFA Society Germany e.V. tätig und arbeitete dort eng mit institutionellen Marktteilnehmern, Kapitalmarktakteuren und Entscheidern der Finanzindustrie zusammen.

Als Senior Manager Projects & Stakeholder Engagement verantwortet sie unter anderem die Koordination nationaler und europäischer Initiativen, den Ausbau strategischer Partnerschaften sowie die Einordnung komplexer Kapitalmarktthemen für professionelle Zielgruppen.

Breiter fachlicher Hintergrund und internationale Erfahrung

Zuvor sammelt Feroozi weitere Erfahrung in den Bereichen Financial Services, Corporate Governance, Legal Banking & Finance sowie im internationalen Projektmanagement. Sie ist mehrsprachig und spricht Deutsch, Englisch, Französisch sowie Farsi/Dari.

Ihr akademischer Hintergrund umfasst ein Studium der Rechtswissenschaften und der Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf europäischer Integration und politischer Ökonomie. Diese Kombination aus fachlicher Tiefe und internationaler Ausrichtung prägt auch ihren beruflichen Werdegang.

Patrick Sobotta sagt: „Setara Feroozi vereint ausgeprägte Kundenorientierung, strategisches Verständnis und ein tiefes Gespür für unsere Märkte im CEE-Raum. Ihr Netzwerk und ihre Kenntnisse sind eine perfekte Ergänzung für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten in Deutschland, Österreich und Osteuropa – sowohl im klassischen institutionellen Geschäft als auch im Bereich digitaler Investmentlösungen.“