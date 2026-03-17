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Neue Gewerbe-Produkte: Alte Leipziger startet standardisierte Lösungen für kleine Betriebe

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
ALH Versicherungsvorstand Kai Waldmann
Foto: ALH Gruppe
Kai Waldmann: "Unkomplizierte und schnelle Absicherungslösungen."

Die Alte Leipziger richtet ihr Gewerbegeschäft stärker auf kleine und Kleinstunternehmen aus. Neue, weitgehend automatisierte Produkte sollen Abschluss und Verwaltung deutlich vereinfachen. Im Fokus stehen standardisierte Lösungen und schnelle Policierung.

Die Alte Leipziger Versicherung baut ihr Gewerbegeschäft weiter aus und setzt dabei verstärkt auf digitale Prozesse. Unter dem Label „#digitAL“ bündelt das Unternehmen neue Produkte in den Sparten Sachinhalt, Betriebshaftpflicht, Werkverkehr und Elektronik. Zielgruppe sind vor allem kleine und Kleinstunternehmen mit klar definierten Risikogrenzen.

Kern des Ansatzes ist ein hoher Automatisierungsgrad in der Antrags- und Policierungsstrecke. Anträge sollen ohne umfangreiche Risikoabfragen verarbeitet werden, die Policierung erfolgt entsprechend schnell. Der Abschluss ist digital möglich, etwa über die Plattform Thinksurance oder den eigenen Rechner „EasyWeb-Sach“. Weitere Anbindungen sind geplant. „Unsere Zielgruppe benötigt unkomplizierte und schnelle Absicherungslösungen. Genau hier setzen unsere digitalen Gewerbe-Produkte an“, erklärt Alte Leipziger Versicherungs-Vorstand Kai Waldmann den Vertriebs- und Produktansatz.

Vereinfachte Tarifierung und klare Leistungsgrenzen

Die Produkte arbeiten mit standardisierten Leistungsumfängen und vereinfachten Kalkulationsgrundlagen. In der Haftpflichtversicherung dient der Jahresumsatz von bis zu zwei Millionen Euro als Basis für die Beitragsberechnung. Angaben zur Mitarbeiterzahl oder zu Lohnsummen entfallen.

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Auch in der Sach-Inhaltsversicherung werden Leistungen gebündelt und übersichtlich in einer Deklaration dargestellt. Die maximale Versicherungssumme liegt bei 1,5 Millionen Euro. Für elektronische Anlagen und Geräte sind bis zu 500.000 Euro vorgesehen. Im Werkverkehr beträgt die Versicherungssumme bis zu 200.000 Euro für bis zu 50 Fahrzeuge.

Ergänzend stehen modulare Bausteine zur Verfügung, die sich an den jeweiligen Risiken orientieren. Zusatzleistungen wie Best-Leistungs-Garantie, Innovationsklausel, Besitzstandsgarantie sowie Summen- und Konditionsdifferenzdeckung sind je nach Produkt enthalten und sollen die Beratung sowie die Umdeckung bestehender Verträge erleichtern.

Erste Marktrückmeldungen und Positionierung

Nach Unternehmensangaben wurden kurz nach dem Start bereits mehr als 1.000 Neuanträge verzeichnet. Die Rückmeldungen aus dem Markt fallen demnach positiv aus.

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