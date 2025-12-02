Neue Kooperation: BWH Hotels integriert ipartment‑Apartments und stärkt Longstay‑Angebot

BWH Hotels Central Europe und ipartment haben eine Partnerschaft geschlossen, die den Ausbau beider Unternehmen im Longstay-Segment vorantreiben soll. Zum Start werden acht Häuser von ipartment mit rund 1.000 Einheiten an das internationale Hotelnetzwerk angebunden. Sie firmieren künftig unter der neuen Marke „@home by Best Western“.

Ab Dezember 2025 sind zunächst die Standorte Darmstadt, Berlin Airport, Berlin Mitte, Braunschweig und Wolfsburg buchbar. Später folgen Böblingen, Köln Oper und Leverkusen. Weitere Projekte befinden sich in Vorbereitung. Marcus Smola, Geschäftsführer der BWH Hotels Central Europe GmbH, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit ipartment erweitert das Angebot der BWH Hotels um das wachstumsorientierte Longstay-Marktsegment. Auf Basis eines globalen Leistungsportfolios erschließen wir neue Ziel- und Kundengruppen.“ Er ergänzt: „Der strategische Schritt stärkt durch zusätzliche Hospitality-Angebote die Marktposition von BWH Hotels.“

Synergien im Short-, Mid- und Longstay-Markt

Die Kooperation eröffne beiden Unternehmen neue Potenziale. BWH Hotels erhält Zugang zu einem etablierten Longstay-Produkt mit hoher Auslastung und einer umfangreichen Projektpipeline. Ipartment wiederum nutzt die internationale Reichweite des Hotelnetzwerks, um stärker im Short- und Midstay-Segment zu wachsen. Ralph Stock, Gründer und CEO der ipartment GmbH: „Wir wachsen seit 15 Jahren organisch im Serviced-Apartment-Markt mit einer überzeugenden Belegung im Longstay-Segment von häufig über 90 Prozent. Mit BWH Hotels starten wir eine Win-Win-Partnerschaft und gehen einen logischen nächsten Entwicklungsschritt in den Short- und Midstay-Markt, ohne unsere Kernkompetenz im Longstay-Segment zu vernachlässigen.“

Im Zuge der Zusammenarbeit können Gäste von ipartment künftig das globale Loyalitätsprogramm von BWH Hotels nutzen. Zudem erhält ipartment Zugang zum Development Netzwerk des Hotelverbunds. Smola erläutert: „Die neuen Häuser der Marke @home by Best Western führen wir als sogenanntes Collection Modell, das es unserem Partner ermöglicht, die Marke ipartment weiter zu stärken und gleichzeitig von unserem weltweiten Netzwerk aus Dienstleistungen und Vermarktung zu profitieren.“

Die ipartment-Einheiten verfügen unter anderem über voll ausgestattete Küchen mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung und Dienstleistungen wie etwa ein Reinigungs- und Wäscheservice. „Mit der Partnerschaft erweitern wir unser Angebot um ein zeitgemäßes Zimmerprodukt, das sich sowohl für touristische Aufenthalte als auch für Geschäftsreisen eignet – ganz gleich, ob für Kurz- oder Langzeitaufenthalte“, erklärt Carmen Dücker, Geschäftsführerin BWH Hotels Central Europe GmbH.