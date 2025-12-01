Deutsche Finance Group schließt Hotelumbau in Dublin ab – Hoxton eröffnet

Das denkmalgeschützte ehemalige Central Hotel in der Exchequer Street hat nach einer vollständigen Revitalisierung als The Hoxton, Dublin wieder eröffnet. Die Repositionierung wurde von Deutsche Finance International in London gesteuert. Das Objekt gehört demnach zu den zentralsten Lagen der irischen Hauptstadt und liegt nur wenige Schritte von der Grafton Street entfernt.

Das Boutique-Hotel bietet insgesamt 129 Zimmer. Es wird von einer international tätigen Lifestyle-Hotelgruppe betrieben, die das Hoxton-Konzept eines offenen Hauses umsetzt. Dazu zählen eine großzügig gestaltete Lobby sowie mehrere Gastronomie- und Aufenthaltsflächen, die den öffentlichen Charakter des Gebäudes stärken.

Die Modernisierung umfasste neben einer Neugestaltung der Innenräume auch eine konzeptionelle Neupositionierung des gesamten Hauses. Die historische Fassade wurde sorgfältig restauriert, um den Charakter des Gebäudes zu erhalten und gleichzeitig zeitgemäße Hotelstandards zu schaffen.

Hoher Bedarf im Dubliner Stadtzentrum

Der Standort zählt den Angaben zufolge zu den gefragtesten Innenstadtlagen der Metropole, die zu den dynamischsten Hotelmärkten Europas gehört: Nach Angaben von CBRE erreicht Dublin seit dem Jahr 2023 Auslastungsraten von über achtzig Prozent, während das Angebot an verfügbaren Zimmern nur begrenzt wächst.

Symon Hardy Godl, Chief Investment Officer der Deutsche Finance Group: „Die Repositionierung des historischen Gebäudes und die Umsetzung des Hoxton-Konzepts zeigen, wie durch gezielte Maßnahmen und aktives Asset-Management ein zeitgemäßes Hotelkonzept realisiert wird.“