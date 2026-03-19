Neue US-Regeln für digitale Assets: Chance oder Risiko für Deutschland?

„Die Debatte um den Clarity Act markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die Regulierung digitaler Assets in den Vereinigten Staaten. Aus europäischer und deutscher Sicht ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Mit MiCA hat die EU einen wichtigen Schritt zur Schaffung regulatorischer Klarheit in allen Mitgliedstaaten unternommen und Unternehmen damit mehr Vertrauen gegeben, innerhalb eines harmonisierten Rahmens zu agieren. Die Fortschritte in den USA verleihen dieser Entwicklung auf globaler Ebene weiteren Schwung, tragen dazu bei, die großen Finanzmärkte auf klarere Regeln auszurichten, und verringern Fragmentierung. Diese Angleichung ist entscheidend für die Förderung grenzüberschreitender Innovation, institutioneller Beteiligung und langfristiger Investitionen in digitale Assets.

Im weiteren Sinne geht es um weit mehr als nur den Kryptosektor selbst. Digitale Assets, Stablecoins und tokenisierte Finanzinfrastruktur werden zunehmend zur Grundlage für die nächste Generation von Finanzleistungen. Für Deutschland – mit seiner starken industriellen Basis und seinem tief verwurzelten Finanzökosystem – stellt dies eine bedeutende Chance dar, die Integration dieser Technologien in das Mainstream-Finanzwesen mitzugestalten. Wir bei Coinbase begrüßen den konstruktiven Dialog mit politischen Entscheidungsträgern weltweit und setzen uns weiterhin dafür ein, gemeinsam mit allen Interessengruppen ein regulatorisches Umfeld zu fördern, das die Marktintegrität stärkt, Innovationen unterstützt und wirtschaftliche Chancen erweitert.“