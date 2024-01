Neuer CSO bei der AS Unternehmensgruppe

Christian Weller wechselt zum 1. Januar 2024 als Chief Sales Officer (CSO) zur AS Unternehmensgruppe, einem Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin.

Christian Weller wird ab sofort den Bereich Sales (Single, und Global-Sale) sowie das gesamte externe Vertriebspartnermanagement verantworten, teilt das Unternehmen mit. Hierzu zählen, neben der Anbindung neuer Vertriebspartner, ebenso der Ausbau, die Schulung, die Betreuung sowie die Weiterentwicklung bestehender Vertriebspartnerschaften. Des Weiteren werde er die Entwicklung und effiziente Umsetzung von Vertriebs- und Marketingkonzepten maßgeblich vorantreiben.

Christian Weller ist den Angaben zufolge sowohl gelernter Bankkaufmann als auch Versicherungsfachmann und darüber hinaus durch die Deutsche Akademie für Management geprüfter Immobilienmanager. In den über 20 Jahren seiner Karriere hat Weller diverse Anstellungen in Führungspositionen bei namhaften, deutschlandweit agierenden Vertriebsunternehmen ausgefüllt, so die Mitteilung. Zuletzt war er, als Teil der Geschäftsleitung, neben der Weiterentwicklung der Vertriebsstruktur für die operative und strategische Steuerung zuständig.

„Herrn Weller für die AS Unternehmensgruppe zu gewinnen war ein folgerichtiger Schritt auf dem weiteren Weg unserer strategischen Ausrichtung. Besonders im derzeitigen Marktumfeld, in dem Vertrieb und weitreichende Netzwerke die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität darstellen, kommt mit Herrn Weller ein absoluter Vertriebsexperte zu uns, der sich nicht nur fachlich über viele Jahre bewiesen hat, sondern auch über die notwendige Führungskompetenz und den strategischen Weitblick verfügt, um unsere Unternehmensziele zu begleiten und voranzutreiben“, so Andreas Schrobback, Gründer und CEO der AS Gruppe.

Das aktuelle Handelsportfolio der AS Gruppe umfasst den Angaben zufolge circa 1.100 Wohneinheiten mit einem Verkaufsvolumen von etwa 210 Millionen Euro.