Neuer Leiter Portfolio Supervision bei Intreal

Er tritt damit die Nachfolge von Camille Dufieux an, die vom selben Zeitpunkt an in die Geschäftsführung der Intreal berufen wurde und die Gesellschaft seither gemeinsam mit Andreas Ertle und Michael Schneider leitet, teilt das Unternehmen mit.

Nach einer kaufmännischen Berufsausbildung sowie einem anschließenden Studium der Betriebswirtschaftslehre begann der Diplom-Kaufmann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2010 bei einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in Hamburg.

2016 wechselte Philipp vom Wege zur Intreal, zunächst ins Beteiligungsmanagement. Seit 2019 fungierte er als Portfolio Supervisor sowie ab Sommer 2021 als Teamleiter Portfolio Supervision. In dieser Funktion trug er Verantwortung für zahlreiche offene und geschlossene Immobilien-Spezial- und Publikumsfonds über deren gesamten Fondslebenszyklus hinweg, beginnend mit der Konzeptionsphase über die Investitionsphase bis zur Liquidation. Weiterhin war er maßgeblich am erfolgreichen Aufbau des Frankfurter Büros der Intreal beteiligt.