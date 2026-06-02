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Gästeschäden in Ferienimmobilien: Eine teure Lücke im Versicherungsschutz

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: AdobeStock/franzldr
Gern gebucht, weil Entspannung gesucht: Ferienhäuser auf Sylt

Ferienhäuser und -wohnungen gelten als attraktive Kapitalanlage – doch Schäden durch Gäste werden für viele Eigentümer zum kostspieligen Problem. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie verbreitet Versicherungslücken in diesem Segment sind und warum der Schutz oft nicht greift.

Wer eine Ferienimmobilie gewerblich vermietet, kalkuliert meist mit Einnahmen – selten aber mit dem Schadenrisiko durch die eigenen Gäste. Das sollte sich ändern: Laut der Hiscox Ferienimmobilienumfrage 2025 tragen 68 Prozent der gewerblichen Eigentümer Gästeschäden überwiegend selbst, weil ihr Versicherungsschutz nicht greift oder schlicht nicht vorhanden ist.

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In 38 Prozent der Fälle bestand entweder gar kein Versicherungsschutz, oder die Police war nicht auf die gewerbliche Vermietung zugeschnitten und übernahm den Schaden deshalb nicht. Weitere 30 Prozent der Eigentümer entscheiden sich bewusst gegen eine Versicherungsmeldung – weil ihnen der Aufwand der Schadenbearbeitung zu hoch erscheint und sie kleinere Schäden lieber direkt begleichen.

Dabei ist das Schadenrisiko durch Feriengäste erheblich: 44 Prozent aller Schadenfälle gehen auf Mieter zurück – und damit häufiger als auf Einbrüche oder Unwetterschäden, die jeweils 33 Prozent der Schäden ausmachen. In den meisten Fällen steckt dahinter kein Vorsatz, sondern schlichte Unachtsamkeit, wie 52 Prozent der Schadenursachen belegen.

Gewerbliche Vermietung braucht spezialisierten Versicherungsschutz

„Wer seine Ferienimmobilie gewerblich vermietet, trägt unternehmerisches Risiko und braucht dafür mehr als eine klassische Wohngebäude- oder Hausratversicherung“, sagt Alina Sucker, Product Head Art & Private Clients, Property & Events bei Hiscox Deutschland. „Ein spezialisierter Versicherungsschutz für Ferienimmobilien setzt genau hier an: Er berücksichtigt die gewerbliche Vermietung, schützt gezielt Gebäude und hochwertiges Inventar, schließt typische Lücken bei Gästeschäden und bearbeitet Schadenfälle unkompliziert.“

Die Umfrage wurde im März 2025 im Auftrag von Hiscox durch das Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. Befragt wurden 261 Eigentümer aus Deutschland und Österreich, die ihre Ferienimmobilie ausschließlich oder hauptsächlich – mindestens zehn Monate im Jahr – gewerblich vermieten. Die Fragen umfassten Standort, Ausstattung, Risikowahrnehmung und Absicherung der Objekte.

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