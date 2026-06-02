Hitze als Wachstumsbremse: Was kostet Deutschland jede Hitzewelle?

Extreme Hitze wird für die deutsche Wirtschaft zur dauerhaften Belastung. Laut einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade könnten sich die wirtschaftlichen Verluste in Deutschland zwischen 2026 und 2030 auf insgesamt rund 131 Milliarden US-Dollar summieren. Voraussetzung ist, dass sich die Hitzewellen des vergangenen Jahrzehnts in vergleichbarer Intensität wiederholen. Besonders gravierend ist dabei eine Doppelwirkung: Steigende Temperaturen senken die Produktivität, während gleichzeitig die Energiekosten steigen. Investitionen gehen zurück und bremsen damit das zukünftige Wachstum.

„Extreme Hitze ist längst kein kurzfristiges Wetterphänomen mehr, sondern ein struktureller wirtschaftlicher Schock“, sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Ab Temperaturen über 30 Grad schmilzt die Produktivität und Energiekosten steigen – das lähmt industrielle Volkswirtschaften wie Deutschland. Der größte Schaden entsteht aber nicht heute, sondern morgen, denn sinkende Renditeerwartungen bremsen Investitionen – und damit die zukünftige Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.“

Die Mechanismen dahinter sind präzise messbar: Pro zusätzlichem Grad über 30 Grad Celsius sinkt die Produktivität um etwa drei Prozent. Gleichzeitig steigen die Energiekosten um rund 1,2 Prozent pro Grad durch höheren Kühlbedarf. Für den Staat kommen weitere Belastungen hinzu: Steuereinnahmen fallen um rund 0,7 Prozent niedriger aus, während Ausgaben für Gesundheit, Infrastruktur und soziale Sicherungssysteme steigen. Im Schnitt verschlechtert sich die Haushaltslage hitzebedingt um etwa 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr.

Deutschland bereits auf der Verliererseite

Im europäischen Vergleich zeigt sich ein deutliches Nord-Südgefälle. Nordeuropäische Länder wie Irland oder Finnland stehen besser da als Deutschland, da sie von einer niedrigeren Ausgangstemperatur profitieren – verbunden mit höherer Produktivität, geringeren Energiekosten und stabileren Infrastruktursystemen. Südeuropäische Staaten wie Spanien oder Italien sind hingegen deutlich stärker betroffen.

Deutschland bewegt sich aktuell in einer kritischen Übergangszone: nicht mehr kühl genug, um von gemäßigten Temperaturen zu profitieren, aber noch nicht ausreichend an extreme Hitze angepasst. „Bis 2030 könnte die Wirtschaftsleistung durch Hitzewellen in Deutschland deutlich niedriger ausfallen: Beim BIP sind in den kommenden vier Jahren Einbußen von bis zu drei Prozent möglich“, sagt Hazem Krichene, Senior Klimaökonom bei Allianz Research. „Deutschland ist kein Hotspot wie Südeuropa – aber wir überschreiten immer öfter die kritische 30-Grad-Schwelle. Ab diesem Punkt drehen sich die ökonomischen Effekte ins Negative.“

Der strukturelle Anpassungsrückstand Europas gegenüber anderen Weltregionen ist dabei besonders auffällig. Während in den USA rund 90 Prozent der Haushalte klimatisiert sind, liegt die Quote in Europa bei nur etwa 19 Prozent. Viele europäische Gebäude sind zudem darauf ausgelegt, Wärme zu speichern statt sie abzuleiten.

Regionen mit mehr Hitze-Erfahrung sind besser gewappnet

Heiße Regionen außerhalb Europas – etwa in den USA, im Nahen Osten oder in Asien – zeigen trotz teils deutlich höherer Temperaturen eine größere wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit. Der Grund liegt in jahrzehntelanger struktureller Vorbereitung: Hitze ist dort fester Bestandteil von Stadtplanung, Gebäudestandards und Arbeitsorganisation.

„Heiße Regionen außerhalb Europas sind strukturell besser an extreme Hitze angepasst – obwohl die Temperaturen dort oft deutlich höher sind als hierzulande“, sagt Krichene. „Das liegt vor allem daran, dass Hitze seit Jahrzehnten Teil der Planung und die Durchdringung von Klimaanlagen hoch ist. Sie haben sich bereits akklimatisiert, während Europa noch nach Anpassungsstrategien sucht, bei Gebäuden und Infrastruktur, Arbeitszeiten und Schutz der vulnerablen Bevölkerung.“

Europa habe in Bezug auf Anpassungsstrategien Nachholbedarf, so Krichene. Das betrifft Gebäude und Infrastruktur ebenso wie Arbeitszeiten und den Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen. „Die grüne Transformation und die Anpassung an den Klimawandel sind mittlerweile zentrale Fragen der Wirtschaftspolitik, die weit über den Umweltbereich hinausgehen“, ergänzt er. „Länder, die bei der Infrastruktur sowie beim Schutz von Unternehmen und Arbeitnehmern schneller vorankommen, werden im Vorteil sein. Europa muss Schritt halten.