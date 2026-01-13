Newsletter
Deutsche Seereederei ordnet Immobilienmanagement neu

Veröffentlichung:
Foto: Holger Martens
Mathias Krause (rechts) und Andreas Klee übernehmen die Geschäftsführung der DSR Asset Management GmbH.

Die Deutsche Seereederei (DSR) führt ihre immobilienbezogenen Tochtergesellschaften unter einem Namen zusammen. Die bisherige DSR Immobilien GmbH geht in der DSR Asset Management GmbH auf. Ziel ist es, Kompetenzen zu bündeln und Strukturen zu vereinfachen. Welche Rolle die neue Gesellschaft künftig einnimmt.

Die beiden Tochterunternehmen der Deutschen Seereederei, DSR Immobilien GmbH und DSR Asset Management GmbH, treten ab sofort unter dem gemeinsamen Namen DSR Asset Management GmbH auf, teilt das Unternehmen mit. Die bisherige DSR Immobilien GmbH wird im Zuge der Neuausrichtung vom Markt genommen. Mit der Zusammenführung bündelt die Gruppe ihre technischen und immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen unter einem einheitlichen organisatorischen Dach.

Die Geschäftsführung der DSR Asset Management GmbH übernehmen Mathias Krause und Andreas Klee. Lutz Weller, langjähriger Geschäftsführer der DSR Immobilien GmbH, ist zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen. Der Sitz der Gesellschaft bleibt Rostock.

Die DSR Immobilien GmbH wurde 1992 gegründet und verantwortete über mehr als drei Jahrzehnte das Management, die Entwicklung und die Steuerung der Liegenschaften der Deutschen Seereederei. Der Schwerpunkt lag dabei auf touristisch und hotelgewerblich genutzten Immobilien. Bereits 1993 kam mit der Gründung der DSR Asset Management GmbH ein interner technischer Dienstleister hinzu, der sich auf die technische Objektverwaltung konzentrierte.

Zusammenführung der immobilienbezogenen Leistungen

Künftig vereint die DSR Asset Management GmbH alle immobilienbezogenen Leistungen der Gruppe. Dazu zählen die technische Betriebsführung, Instandhaltung, strategische Beratungsleistungen im Immobilienbereich sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung. Der Fokus liegt dabei auf der Assetklasse Hospitality sowie auf gewerblichen Immobilienportfolios im DACH-Raum.

Horst Rahe, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Seereederei, betont: „Die Neuausrichtung ist ein konsequenter Schritt unserer Gesamtstrategie. Sie vereinfacht Strukturen, stärkt die operative Leistungsfähigkeit und schafft neue Perspektiven – innerhalb wie außerhalb der Gruppe.“

