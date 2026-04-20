Anleihen vor Comeback? Warum lange Laufzeiten wieder interessant werden

- Das Renditeniveau sendet ein Signal. Der Markt liest es falsch.
„Der Anleihemarkt war lange eine karge Landschaft für europäische Anleger. Das hat sich geändert. Das aktuelle Renditeniveau ist im historischen Vergleich wieder attraktiv. Doch der Markt preist ein Szenario aus hartnäckiger Inflation und robustem Wachstum ein – ein Bild, das Risse bekommt. Wer diese Risse früh erkennt, findet am langen Ende der Zinskurve Einstiegsgelegenheiten, die es seit einem Jahrzehnt nicht mehr gab.“
- Die EZB droht. Die Daten widersprechen.
„Besondere Aufmerksamkeit verdient die aktuelle Kommunikation der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB hält die Zinsen stabil – kommuniziert aber bewusst hart. Sogar weitere Erhöhungen wurden thematisiert. Das ist kein geldpolitisches Signal. Es ist Erwartungsmanagement. Während Frankfurt verbal aufrüstet, zeigt die Konjunktur klare Abkühlungszeichen. Diese Diskrepanz ist kein Risiko, sondern eine Chance. Für Anleger am langen Ende entstehen attraktive Risikoaufschläge, solange der Markt die Rhetorik für bare Münze nimmt.“
- Der Ölpreisschock ist kein Inflationstreiber. Er ist ein Wachstumsbremser.
„Der jüngste Energiepreisanstieg liefert der EZB Argumente für ihre harte Linie. Das ist ein Trugschluss. In einer Wirtschaft, die ohnehin nicht über ihrem Potenzial wächst, wirkt ein massiver Energiekostenanstieg wie eine Steuer auf Konsum und Investitionen. Er dämpft die Nachfrage – und damit mittelfristig die Inflation. Der Ölpreisschock macht Zinssenkungen wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher.“
- KI verändert die Inflationsstruktur. Dauerhaft.
„Während Märkte auf Monatsdaten starren, baut sich ein struktureller Deflationstreiber auf: die breite Implementierung von Künstlicher Intelligenz. Höhere Effizienz senkt Produktionsgrenzkosten. Das ist klassisch deflationär – und begrenzt den langfristigen Zinsdruck auf eine Weise, die in keinem Notenbankmodell steht. Das ‚höher-für-länger‘-Narrativ bekommt von dieser Seite seinen stärksten Gegenwind.“
- Wer die EZB-Rhetorik richtig liest, kauft jetzt Duration.
„Die verbale Schärfe aus Frankfurt ist Erwartungssteuerung – kein Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus. Investoren, die das erkennen, finden am langen Ende der Zinskurve heute Qualitätsanleihen mit attraktiver Verzinsung und echter Schutzfunktion für das Portfolio. Duration ist zurück – nicht als Spekulation, sondern als Rückkehr zur Normalität nach einem jahrelangen Ausnahmezustand.“
Anleihen vor Comeback? Warum lange Laufzeiten wieder interessant werden
Der Markt rechnet in Europa weiter mit hartnäckiger Inflation und dauerhaft hohen Zinsen. Jörg Held, Head of Portfolio Management bei Ethenea Independent Investors, hält das für eine Fehleinschätzung. Gerade am langen Ende der Zinskurve sieht er Chancen, die es seit Jahren nicht mehr gab.