Ökorenta verlängert Laufzeit von sechs Fonds – Zustimmung der Anleger groß

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Ökorenta Gruppe
Jörg Busboom, Ökorenta

Die Bestandsfonds Neue Energien II bis VII der Ökorenta Gruppe aus den Jahren 2008 bis 2013 wären zum 31. Dezember 2025 ausgelaufen. Nun sollen sie mit Zustimmung der Anleger von annähernd 100 Prozent für weitere sieben Jahre fortgeführt werden. Grund: Mehr Rendite.

Es handelt sich um sogenannte „Altfonds“, die vor der Regulierung der Branche im Jahr 2013 (mit Übergansgregelungen) aufgelegt worden waren. Gemäß Gesellschafterbeschluss, der mit einer überwältigenden Mehrheit von annähernd 100 Prozent der mehr als 4.500 Fondsanleger getroffen wurde, werden sie jedoch für weitere sieben Jahre fortgeführt, teilt Ökorenta mit.

Im Vorwege waren die Verantwortlichen bereits vielfach von den Anlegern der betreffenden Fonds angesprochen worden, dass sie in ihrem Fonds investiert bleiben möchten und welche Möglichkeiten für eine Verlängerung bestehen, berichtet Ökorenta. Dies wertet das Unternehmen als „großen Vertrauensbeweis in die eigene Arbeit und eine Bestätigung, dass Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Fleiß des Fondsmanagements honoriert werden“.

Nach Prüfung verschiedener Optionen und intensivem Austausch mit den Beiräten sei eine Verlängerung beschlossen worden, die allen Seiten lukrative Chancen bietet. „Eine zentrale Rolle spielen dabei die Repoweringoptionen, die für viele Windparkstandorte in den Fondsportfolios bestehen“, heißt es in der Mitteilung. Nach solchen Modernisierungen könne die neuen Anlagen das Dreifache und mehr der Leistung erbringen. Die Fortführung der Fondsgesellschaften ermögliche es nun dem Fondsmanagement der Ökorenta, diese Optionen zu nutzen – mit beachtlichem Wertschöpfungspotenzial und entsprechender Renditeaussicht für die Anleger.

Nur wenige Anleger wollen Anteil verkaufen

„Dass so viele Kommanditisten für die Verlängerung ihrer Fondsgesellschaft votiert haben, werten wir als große Anerkennung für die Arbeit des Fondsmanagements und der Beiräte“, fassen die Projektverantwortlichen Sofia Hinrichs, Olaf Nicolaisen und Ingo Löchte das Ergebnis der Abstimmung zusammen. „Einige wenige Anleger möchten ihre Fondsbeteiligung abtreten. Diese werden über das Anlegerportal der Ökorenta unkompliziert mit den zahlreichen zukaufswilligen Anlegern vernetzt“, so die Verantwortlichen weiter. „Für alle Beteiligten attraktive Lösungen zu finden, ist uns als Ökorenta Unternehmensgruppe stets ein wichtiges Anliegen“, fügt Jörg Busboom, Vorstandsvorsitzender der Ökorenta Invest AG, hinzu.

