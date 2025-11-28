Ökoworld bekommt neuen Leiter KI & Innovation

Gram-Madsen wird sich insbesondere um den Ausbau des Themas künstliche Intelligenz im Unternehmen kümmern und an CEO Dr. Oliver Pfeil berichten.

Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender von Ökoworld, sagt: „Nachhaltige Geldanlage braucht heute mehr als Haltung – sie braucht Exzellenz in Analyse, Technologie und Umsetzung. Mit Michael Gram-Madsen holen wir uns genau diese Kombination ins Haus. Sein Know-how in Asset Management, Datenarchitekturen und KI stärkt nicht nur unser Portfoliomanagement und Research, sondern auch zentrale Funktionen wie Risikomanagement und Compliance. Damit schaffen wir die Grundlage, unsere gesamte Organisation leistungsfähiger und moderner aufzustellen.“

Michael Gram-Madsen verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management. In den vergangenen acht Jahren war er als CEO der FWU Invest tätig. Dort verantwortete er unter anderem sehr erfolgreich einen Fonds, den Morningstar mit fünf Sternen auszeichnete und der fünf Jahre lang unter den besten fünf Prozent aller Aktienfonds weltweit rangierte. Darüber hinaus ist er Mitgründer von AIVODOT, einem KI-Unternehmen für die Asset-Management-Branche. Das Start-up entwickelt spezialisierte KI-Assistenten für Finanzdienstleister, die mit tiefem Investmentwissen und regulatorischer Expertise ausgestattet sind.

Der neue Leiter KI & Innovation von Ökoworld, Michael Gram-Madsen, sagt: „Ich freue mich sehr darauf, Ökoworld bei seiner KI-Transformation zu begleiten. Schon heute ist die künstliche Intelligenz im Asset Management kaum mehr wegzudenken. Dabei stehen wir erst ganz am Anfang der Entwicklung. Der gezielte und verantwortungsvolle Einsatz von KI in der Unternehmensanalyse, im Risikomanagement und bei der Portfoliosteuerung hat das Potenzial, die nachhaltige Geldanlage auf ein neues Level zu heben. Ich bin überzeugt: Nachhaltige Geldanlage und KI sind kein Widerspruch – sie sind die Zukunft.“