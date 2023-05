One Group veröffentlicht Leistungsbilanz 2022 – keine Makel

Alle von der One Group emittierten Anlageprodukte verzeichnen weiterhin einen zu 100 Prozent prospektkonformen Verlauf. Das ist das Ergebnis der kürzlich veröffentlichten und jährlich erscheinenden Leistungsbilanz des Unternehmens, also dem Soll-Ist-Vergleich.

Seit Gründung der One Group im Jahr 2012 haben Anleger mehr als 32.000-mal in die „ProReal“-Serie investiert und damit über 850 Millionen Euro Kapital zur Verfügung gestellt, so eine Mitteilung des Unternehmens. Im Berichtsjahr 2022 wurden demnach 180 Millionen Euro platziert, mehr als 30 Millionen Euro Zinsen ausgezahlt und zwei Produkte an die Anleger zurückgezahlt. Insgesamt wurden bislang sieben von 17 Produkten der Kurzläufer-Serie abgeschlossen.

„2022 brachte einige Herausforderungen und Veränderungen mit sich – Ukraine-Konflikt, Inflation und steigende Zinsen haben eine Zeitenwende eingeläutet. Zwei Dinge sind jedoch unverändert geblieben: das Interesse der Anleger nach stabilen und zuverlässigen Investments und die weiterhin zu 100 Prozent prospektkonforme Entwicklung unserer Produkte. Angesichts der veränderten Marktbedingungen ist das Thema Mezzanine noch stärker in den Fokus der Investoren gerückt“, erklärt Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter der One Group.

Die wirtschaftlichen Daten zu den einzelnen Produkten in der Leistungsbilanz stammen aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Fonds- beziehungsweise Emissionsgesellschaften. Sie wurden von der nbs partners GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.