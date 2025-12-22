PIMCO erweitert ETF-Angebot mit zwei aktiven Staatsanleihenfonds

PIMCO erweitert seine UCITS-ETF-Palette um zwei neue aktive Fonds auf Staatsanleihen. Der PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF und der PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF ermöglichen Anlegern den Zugang zu globalen beziehungsweise in Euro denominierten Staatsanleihen innerhalb eines börsengehandelten Formats.

Beide Fonds sind Teil der Advantage-Serie von PIMCO. Diese Produktlinie umfasst UCITS-ETFs, die als grundlegende Bausteine für Anlegerportfolios konzipiert sind und zentrale Segmente des Anleihemarktes abbilden.

Die neuen ETFs verfolgen einen aktiven Ansatz und investieren in ein diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen. Ziel ist es, die jeweilige Benchmark, den Bloomberg Global Aggregate Treasury Index beziehungsweise den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, mittel- bis langfristig zu übertreffen, bei gleichzeitig diszipliniertem Risikomanagement.

Aktives Management bei globalen und Euro-Staatsanleihen

Der globale Staatsanleihen-ETF wird von Martin Svorc, Andrew Balls und Sachin Gupta verantwortet. Für den Euro-Staatsanleihen-ETF sind Konstantin Veit, Sara Adjir und Lorenzo Pagani zuständig. Alle Portfoliomanager verfügen über langjährige Erfahrung im Management von Anleiheportfolios innerhalb von PIMCO.

„Wir möchten Anlegern aktiv gemanagte Lösungen anbieten. Die Erweiterung unseres UCITS-ETF-Spektrums ist dabei ein wichtiger Meilenstein“, sagt Frank Witt, Managing Director und Head of DACH, CEE, Benelux and Nordics. „Unsere grundlegenden Bausteine helfen Anlegern dabei, sich in den komplexen Märkten heutzutage zurechtzufinden und ihre langfristigen Anlageziele zu verfolgen.“

Witt betont zudem die Rolle von Staatsanleihen im aktuellen Marktumfeld. „In einem Umfeld attraktiver Renditen bei hochwertigen Staatsanleihen kann eine diversifizierte Allokation in solche Ertragspotenzial, Liquidität und einen defensiven Anker bieten. Gleichzeitig stellt die Duration einen direkten Ansatz dar, um sich für makroökonomische Trends im Zuge der Normalisierung der Geldpolitik in Stellung zu bringen.“

Ausbau der UCITS-ETF-Plattform

PIMCO zählt seit über 15 Jahren zu den frühen Anbietern aktiv gemanagter Fixed-Income-ETFs und legte 2011 den ersten aktiven Fixed-Income-UCITS-ETF in Europa auf. Die UCITS-ETF-Plattform des Hauses verwaltet heute ein Vermögen von 8,6 Milliarden US-Dollar und umfasst mit den neuen Produkten insgesamt elf Fonds.

Die handelbaren Fonds decken unterschiedliche Segmente ab, darunter kurzfristige Strategien, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen sowie Schwellenländer. Mit den neuen Staatsanleihen-ETFs ergänzt PIMCO dieses Angebot um globale und europäische Treasury-Strategien.

Ab dem 17. Dezember 2025 sind der PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF an der London Stock Exchange sowie an der Xetra Deutsche Börse handelbar. Der PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF wird an der Xetra Deutsche Börse und an der Borsa Italiana gelistet. Beide Fonds veröffentlichen ihre Portfoliobestände vierteljährlich mit einer Verzögerung von 30 Tagen. Der globale Fonds ist zudem mit währungsgesicherten Anteilsklassen in US-Dollar, Euro und britischem Pfund ausgestattet.