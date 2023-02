Real I.S. verkauft Objekt des Bayernfonds Australien 6

Der Asset Manager Real I.S. hat das Headquarter der australischen Finanzbehörde Australian Taxation Office (ATO) in Canberra veräußert. Käufer ist Charter Hall. Der Kaufpreis beträgt 290 Millionen Australische Dollar.

Die 2007 errichtete Büroimmobilie ist einer Mitteilung von Real I.S. zufolge vollständig an das Commonwealth of Australia vermietet und befindet sich im Zentrum des Central Business Districts (CBD) der Stadt Canberra. Die etwa 43.300 Quadratmeter Gesamtmietfläche teilen sich auf rund 41.700 Quadratmeter Büro- sowie knapp 1.600 Quadratmeter Einzelhandelsflächen auf insgesamt zehn Etagen auf. Darüber hinaus stehen den Mietern 400 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

„Die CO2-neutrale Immobilie wurde 2009 für unseren ‚Bayernfonds Australien 6‘ erworben. Mit dem Verkauf des Gebäudes erfolgte nun das planmäßige Desinvestment im Rahmen unserer langfristigen Investmentstrategie“, so Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG. Zum konkreten Ergebnis für die Fondsanleger enthält die Mitteilung keine Angaben.

Die australische Hauptstadt Canberra wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als politisches und administratives Zentrum der australischen Regierung entworfen. Sie ist Sitz des Bundesparlaments sowie diverser Regierungsbehörden.