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Reform der Krankenkassen: Regierung erwartet konkrete Vorschläge

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Friedrich Merz
Foto: picture alliance / dts-Agentur
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

Die gesetzliche Krankenversicherung steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Eine Expertenkommission soll nun konkrete Reformvorschläge vorlegen, die langfristig Stabilität sichern. Kanzler Friedrich Merz setzt dabei auf nachhaltige Lösungen – und hohe Erwartungen.

Die geplante Reform für eine finanzielle Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherungen soll konkretere Formen annehmen. Eine dazu eingesetzte Kommission werde am kommenden Montag ihre Vorschläge vorlegen, sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Er bezeichnete es als wichtig, „dass wir eine Reform machen, die für viele Jahre trägt“. Sie müsse die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens stärken und in der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, „dass es gerecht zugeht, dass alle ihren Beitrag leisten“.

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Merz sagte mit Blick auf verschiedene schon kursierende Forderungen zu Einsparungen und Einnahmen, die Kommission habe das Ziel, umfassend zu prüfen, was möglich sei und was richtig und zielführend wäre. „Und dann kann ich mir sehr viel vorstellen.“ Er sehe den Ergebnissen mit großem Interesse entgegen, wolle sie aber im Zusammenhang anschauen und dann bewerten.

Die Kommission mit zehn Professorinnen und Professoren hatte im September ihre Arbeit aufgenommen. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat sie den Auftrag, ein Sparpotenzial von rund 25 Milliarden Euro vorzuschlagen. Warken rechnet demnach damit, dass die tatsächliche Finanzlücke im kommenden Jahr bei 12 bis 14 Milliarden Euro liegen dürfte. (dpa-AFX)

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