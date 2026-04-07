Sanieren mit Plan: Was eine Energieberatung leistet und was sie kostet

Viele Eigentümer denken über eine Sanierung nach, setzen das Vorhaben jedoch nicht um. Häufig fehlt es weniger an finanziellen Mitteln als an Planungssicherheit. Kosten lassen sich schwer einschätzen, die Qualität von Maßnahmen ist unklar und Förderprogramme wirken komplex. Laut Monitor zur Energiewende von Sirius Campus aus dem Jahr 2026 zählt diese Unsicherheit zu den zentralen Hürden.

Hier setzt die Energieberatung an. Sie analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und zeigt, welche Maßnahmen sinnvoll und wirtschaftlich sind. Ziel ist es, Fehlentscheidungen zu vermeiden und eine fundierte Grundlage für weitere Schritte zu schaffen.

„Ein typischer Fehler ist zum Beispiel, dass Eigentümer eine Wärmepumpe einbauen, ohne das Gebäude selbst oder die Art der Wärmeabgabe in den Blick zu nehmen“, sagt Schwäbisch Hall-Architekt Sven Haustein. „Dann arbeitet die Anlage ineffizient und verursacht unnötig hohe Kosten.“

Ganzheitlicher Blick auf Gebäude und Maßnahmen

Energieberater betrachten Immobilien stets im Gesamtzusammenhang. Sie bewerten Gebäudehülle, Technik und Energieverbrauch und leiten daraus konkrete Empfehlungen ab. Dabei geht es nicht nur um Einsparpotenziale, sondern auch um die richtige Reihenfolge von Maßnahmen sowie deren Kosten und Förderfähigkeit.

Eine qualifizierte Beratung ist zudem häufig Voraussetzung für staatliche Zuschüsse. „Für viele Programme der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten Pflicht“, so Haustein.

Bei der Auswahl eines geeigneten Beraters sollten Eigentümer genau prüfen. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Entscheidend sind Qualifikation, Erfahrung und Spezialisierung. Orientierung bietet die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur. Nur dort gelistete Fachleute dürfen staatliche Förderprogramme begleiten.

Von der Analyse zum Sanierungsfahrplan

Der Ablauf beginnt mit der Vorbereitung. Eigentümer stellen relevante Unterlagen wie Baupläne sowie Strom- und Heizkostenabrechnungen zusammen. Anschließend folgt ein Vor-Ort-Termin, bei dem der Energieberater das Gebäude detailliert prüft.

„Eigentümer sollten während der gesamten Beratung dabei sein“, empfiehlt Haustein. „So können sie Fragen stellen und sicherstellen, dass alle wichtigen Bereiche betrachtet werden.“

Auf Basis der Analyse erstellt der Experte konkrete Handlungsempfehlungen. Häufig mündet dies in einen individuellen Sanierungsfahrplan, der Maßnahmen strukturiert und zeitlich ordnet. Die Beratung bleibt unverbindlich, eine Umsetzung ist nicht verpflichtend.

Kosten, Dauer und staatliche Förderung

Ein Vor-Ort-Termin dauert in der Regel zwei bis drei Stunden. Die anschließende Ausarbeitung des Berichts oder Sanierungsfahrplans nimmt meist zwei bis drei Wochen in Anspruch. Engpässe entstehen häufig bei der Terminvergabe, da viele qualifizierte Berater stark ausgelastet sind.

Die Kosten variieren je nach Umfang. Einfache Beratungen über Verbraucherzentralen kosten oft nur einen Eigenanteil von bis zu 40 Euro. Für einen umfassenden Sanierungsfahrplan bei einem Einfamilienhaus fallen in der Regel zwischen 1.500 und 2.500 Euro an.

Der Staat beteiligt sich an den Kosten. Über die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle werden bis zu 50 Prozent übernommen, maximal 650 Euro bei Ein- oder Zweifamilienhäusern. Voraussetzung ist, dass der Antrag vor Beginn gestellt wird und der Berater in der offiziellen Expertenliste geführt ist.

„Wer früh auf professionelle Beratung setzt, vermeidet Fehlentscheidungen und schafft die Basis für mehr Energieeffizienz, Komfort und Werterhalt“, sagt Sven Haustein. „Die Kosten einer falsch umgesetzten Maßnahme sind meist höher als die einer geförderten Energieberatung.“