Insolvenz-Tsunami bei Project Immobilien

Darunter befinden sich 33 Projektgesellschaften mit laufenden oder nahezu abgeschlossenen Bauprojekten, so die Mitteilung der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun. Bei den übrigen Gesellschaften, die Insolvenzantrag gestellt haben, handelt es sich um reine Grundstücksgesellschaften oder Altgesellschaften, deren Bauprojekte bereits vollständig abgeschlossen sind. Bei den Projektgesellschaften sind keine Arbeitnehmer beschäftigt. „Weitere Insolvenzanträge von Projektgesellschaften sollen folgen“, kündigt die Kanzlei an.

„Durch die Insolvenzverfahren erhalten wir weitere Optionen für die laufenden Bauprojekte“, betonte Volker Böhm von Schultze & Braun, vorläufiger Insolvenzverwalter der Holding-Gesellschaft Project Real Estate AG (PRE) und der operativen Gesellschaft Project Immobilien Management GmbH (PMG). „Unser Ziel ist es, die Bauarbeiten bei möglichst vielen Bauprojekten wieder aufzunehmen und diese Projekte fertig zu bauen.“

Viele Projekte bereits weit fortgeschritten

Das Projektmanagement für die Bauprojekte der Projektgesellschaften liegt in den Händen der insolventen „Project Immobilien“-Gruppe. Deshalb standen die Bauarbeiten bei allen Bauprojekten bereits seit einigen Wochen still. Allerdings weisen der Mitteilung zufolge Baufortschritt und die finanzielle Situation bei den einzelnen Projektgesellschaften große Unterschiede auf. Davon ist es abhängig, welche Optionen für die Fortsetzung und den Abschluss der Bauarbeiten zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund sei Böhm vom zuständigen Insolvenzgericht als Sachverständiger eingesetzt worden mit dem Auftrag, die Finanzsituation und Fortführungsoptionen der einzelnen Gesellschaften zu prüfen.

„Es haben bereits Investoren und Generalunternehmer Interesse bekundet, bei der Fertigstellung der Bauprojekte zu unterstützen“, ergänzte Böhm. „Viele der Projekte sind bereits weit fortgeschritten, sodass hier eine Fertigstellung in absehbarer Zeit möglich ist, wenn die Finanzierung gesichert ist. Aber auch für Projekte in früheren Baustadien kann es Lösungen geben. Wir stehen bereits mit potenziellen Vertragspartnern in Gesprächen. Sobald wir hier konkrete Lösungen erarbeitet haben, werden auch die Käufer detailliert unterrichtet.“ Auch für die Project Immobilien-Gruppe gebe es inzwischen erste Interessenten.

Zu den möglichen Auswirkungen auf die Project Fonds, die in die Projekte investiert haben und von der in Bamberg ansässigen Project Investment aufgelegt worden waren, enthält die Mitteilung keine Informationen. Böhm ist auch der vorläufige Insolvenzverwalter für die beiden insolventen Vertriebsgesellschaften der „Investment“-Schiene von Project.