Schufa, Krankenkassenbeiträge, Kennzeichen – das ändert sich im März

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Geld und Stethoskop
Foto: PantherMedia / Ralf Kalytta
Der März bringt für Verbraucher mehrere praktische Neuerungen.

Mit dem März treten mehrere Änderungen in Kraft. Verbraucher können ihren Schufa-Score künftig kostenlos online einsehen, Rentner zahlen teils höhere Krankenkassenbeiträge, und für Mopeds beginnt eine neue Versicherungssaison. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Schufa-Score wird transparenter

Wer einen Kredit braucht, kann seinen Schufa-Score ab Ende März digital und kostenlos einsehen. Voraussetzung ist eine einmalige Registrierung für den sogenannten Schufa-Account. Interessenten müssen sich zunächst in eine Warteliste eintragen (www.meineschufa.de/lp/schufa-warteliste) und werden dann der Reihe nach freigeschaltet. Bisher war oft unklar, wie die Bonität berechnet wird. Mit dem neuen, vereinfachten Score-Modell sollen auch Laien diesen ohne großen Aufwand nachrechnen können: Für zwölf Kriterien werden Punkte vergeben, die insgesamt von 100 bis 999 reichen. Je höher die Gesamtpunktzahl, desto besser gilt die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers.

Höhere Krankenkassenbeiträge für Rentner

Während sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung zum Jahreswechsel erhöht haben, wirken sich die Änderungen zwei Monate später auch auf Rentnerinnen und Rentner aus. Je nach Krankenkasse fallen die Zusatzbeiträge unterschiedlich hoch aus. Für Betroffene landet entsprechend weniger Rente auf dem Konto.

Schwarzes Versicherungskennzeichen für Mofas und E-Scooter

Mit Beginn der Mopedsaison müssen Fahrerinnen und Fahrer von Mopeds, Mofas und E-Scootern ihren neuen Versicherungsschutz kenntlich machen. Das ab dem 1. März gültige Kennzeichen wird schwarz. Die Farbe wechselt jedes Jahr. So kann auf den ersten Blick erkannt werden, ob ein Fahrzeug versichert ist. (dpa-AFX)

