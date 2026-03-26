Service Atlas 2026: Welche GKV bei der Kundenorientierung überzeugt

Welche gesetzlichen Krankenkassen überzeugen ihre Versicherten besonders? Die neues Studie von Service Value hat 42 große gesetzlichen Kassen auf ihr Kundenorientierung abgeklopft. Ergebnis: Die Techniker Krankenkasse behauptet im aktuellen „ServiceAtlas Krankenkassen 2026“ erneut den ersten Platz im Gesamtranking.

Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen BKK Pfalz und BKK Gildemeister Seidensticker. Insgesamt erhalten mehrere Anbieter die Bewertung „sehr gut“, darunter Viactiv Krankenkasse, Mobil Krankenkasse sowie verschiedene AOK- und BKK-Kassen. Weitere Versicherer werden mit „gut“ bewertet, darunter Barmer, Knappschaft und HEK.

Service und Erreichbarkeit als zentrale Faktoren

In den einzelnen Leistungskategorien zeigen sich unterschiedliche Stärken. So erreicht die Viactiv Krankenkasse erneut den ersten Platz im Kundenservice und beim Bonusprogramm. Die BKK Gildemeister Seidensticker überzeugt insbesondere bei Erreichbarkeit und Wahltarifen.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis attestieren die Befragten der BKK Firmus. Im Bereich individuelle Gesundheitsförderung liegt erneut die Techniker Krankenkasse vorn, während die Mobil Krankenkasse bei Leistungserweiterungen und die BKK Pfalz bei Service-Zusatzleistungen die höchsten Bewertungen erzielen.

Quelle: Service Value

Auffällig ist die Bedeutung servicebezogener Kriterien für die Gesamtzufriedenheit. Neben klassischen Faktoren wie Tarifangebot und Kosten spielen insbesondere Beratungsqualität, schnelle Anliegenbearbeitung und persönliche Betreuung eine zentrale Rolle.

Mitarbeiter als entscheidender Hebel der Kundenbindung

Die Befragten bewerten vor allem die Mitarbeiter der Krankenkassen positiv. Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft zählen zu den am häufigsten genannten Stärken. Diese Faktoren tragen maßgeblich zur Kundenbindung bei.

„Die eigene Gesundheit ist für viele Menschen ein sehr sensibles Thema“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer von Service Value, und führt aus, „entsprechend kommt es bei der Wahl der Krankenkasse nicht ausschließlich auf harte Faktoren wie Kosten oder Wahltarife an, sondern auch auf weniger greifbare Werte wie Kundenorientierung, Service und Vertrauen.“

Langfristig konstante Leistungen zeigen mehrere Anbieter im sogenannten Langzeit-Ranking. Kassen wie die AOK Plus, die Audi BKK, die Knappschaft, die Mobil Krankenkasse, die SBK, die TK – Die Techniker und die VIACTIV Krankenkasse werden seit im langfristigen Vergleich durchgängig ausgezeichnet und erreichen überwiegend die Bewertung „sehr gut“.

Quelle: Service Value

Hintergrund

Die Untersuchung der Ratingagentur ServiceValue basiert auf den Bewertungen von fast 5.000 Versicherten und analysiert die Kundenorientierung von 42 großen gesetzlichen Krankenkassen.

Die Studie richtet den Blick bewusst auf die Perspektive der Versicherten. Während gesundheitspolitische Debatten häufig finanzielle Aspekte in den Vordergrund stellen, untersucht der ServiceAtlas gezielt die erlebte Servicequalität und Kundenorientierung im Alltag.