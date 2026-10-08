Service Value-Studie: Interrisk einziger Maklerversicherer mit Spitzennote „Höchste Zuverlässigkeit“

Eine neue Studie von ServiceValue und Focus Money bewertet die Zuverlässigkeit von mehr als 800 Unternehmen. Unter den Maklerversicherern setzt sich die Interrisk klar ab und erhält als einziger Anbieter die Auszeichnung „Höchste Zuverlässigkeit“.

Die InterRisk Versicherung ist laut einer neuen Studie der ServiceValue der zuverlässigste Maklerversicherer Deutschlands. Das Kölner Analyse- und Beratungsinstitut hat die Untersuchung im Auftrag von Focus Money bereits zum sechsten Mal durchgeführt.

Für die Studie „Zuverlässigkeit“ erheben die Marktforscher über ein Online-Access-Panel, inwieweit Kunden einzelne Unternehmen aus persönlicher Erfahrung als zuverlässig in ihrer Leistungserbringung bewerten. Der Begriff umfasst sowohl die erlebte Produktqualität als auch den wahrgenommenen Leistungserstellungsprozess im Verhältnis zum vorherigen Leistungsversprechen. Insgesamt werten die Analysten 122.342 Verbraucherurteile zu 803 Unternehmen aus 39 Branchen aus. Anbieter mit dem besten Mittelwert ihrer Branche erhalten das Prädikat „Höchste Zuverlässigkeit“.

In der Kategorie der Maklerversicherer unterziehen die Verbraucher insgesamt 21 Anbieter ihrem Urteil. Elf Unternehmen platzieren sich, zehn bleiben unplatziert. Die InterRisk erzielt mit einem Mittelwert von 2,35 den besten Wert der Gruppe und erhält als einziges Unternehmen die Auszeichnung „Höchste Zuverlässigkeit“. Dahinter folgen LV 1871 und uniVersa mit dem Prädikat „Sehr hohe Zuverlässigkeit“.

Auch andere Versicherer-Kategorien zeichnen Branchenführer aus

Die Studie differenziert zwischen mehreren Versicherer-Segmenten. In der Kategorie der Multikanal-Versicherer sichert sich R+V mit einem Mittelwert von 2,30 die Höchstnote, bei den Exklusiv-Versicherern liegt LVM Versicherung mit 2,26 vorn. Unter den Direktversicherern erhält HUK24 mit 2,29 die Bestbewertung, bei den Versicherungsmaklern setzt sich die SE Gruppe mit 2,34 durch. Die insgesamt besten Werte aller untersuchten Unternehmen erzielen mit jeweils 2,19 zwei regionale Banken, die Frankfurter Volksbank Rhein/Main und die Landessparkasse zu Oldenburg. Besonders positiv fallen die Urteile zudem bei Gold- und Edelmetallhändlern, Wechselportalen sowie bei Auto- und Direktbanken aus.

Dr. Florian Sallmann, CEO der Interrisk: „Am Ergebnis der jetzigen Studie hat mich besonders gefreut, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher von unserer Zuverlässigkeit vorbehaltlos überzeugt sind“

Dr. Florian Sallmann, Vorstandsvorsitzender der Interrisk Versicherungen, zeigt sich erfreut über die Top-Platzierung: „Die Interrisk ist ein reiner Maklerversicherer und arbeitet in ihren Märkten Deutschland und Österreich mit rund 10.000 Vertriebspartnern zusammen. Die Zusammenarbeit ist durch hohes gegenseitiges Vertrauen und gemeinsamen Erfolg gekennzeichnet. Die Wertschätzung unserer Partner und vieler weiterer Vermittler kommt auch darin zum Ausdruck, dass wir in unserer Sparte Unfallversicherung bereits mehrfach zu ‚Maklers Liebling‘ gekürt wurden. Am Ergebnis der jetzigen Studie hat mich besonders gefreut, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher von unserer Zuverlässigkeit vorbehaltlos überzeugt sind.“

ServiceValue-Geschäftsführer erklärt Folgen mangelnder Zuverlässigkeit

„Ist ein Anbieter nicht zuverlässig, müssen Kunden dadurch oft zusätzliche Zeit und Energie aufwenden, nur um die zuvor versprochenen Leistungen doch noch wunschgemäß zu erhalten“, ordent Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der Service Value, die Bedeutung des Themas ein und ergänzt, „für die betroffenen Kunden ergeben sich dadurch hohe Opportunitätskosten, und wenn die im Vorfeld absehbar sind, preisen Kunden das mit ein und entscheiden sich für einen voraussichtlich verlässlicheren Mitbewerber.“