Gesundheitsversicherer im Kundenurteil: ServiceValue und SZ Institut legen erstmals branchenweites Ranking vor

ServiceValue hat erstmals 116 Gesundheitsversicherer aus 13 Sparten nach Kundenzufriedenheit bewertet. ADAC Versicherungen erzielt den besten Gesamtwert, Allianz sichert sich drei Spartensiege. Wer in PKV, Zahnzusatz und Co. überzeugt

Welche Gesundheitsversicherer in Leistung, Service und Preis bei ihren Kunden tatsächlich überzeugen, lässt sich aus Produktkennzahlen allein kaum ablesen. Die Kölner Rating- und Rankingagentur Servicevalue hat nun in Kooperation mit dem SZ Institut eine spartenübergreifende Kundenbefragung vorgelegt, die diese Lücke schließt. Rund 14.000 Versichertenurteile zu 116 Unternehmen aus 13 Sparten bilden die Grundlage.

Das Spektrum ist breit: Es reicht von gesetzlichen Krankenkassen und privater Krankenversicherung über betriebliche Krankenversicherung, Krankentagegeld und Pflegezusatz bis hin zu Zahn-, Seh- und Hörhilfen sowie Tierkrankenversicherungen. Befragt wurden Teilnehmer eines Online-Panels, die in den vorangegangenen zwei Jahren Erfahrungen mit den jeweiligen Anbietern gemacht hatten. Die Studie wurde eigeninitiiert durchgeführt, ohne Einbindung der bewerteten Unternehmen.

Die Bewertungen erfolgten auf einer Skala von eins bis fünf, wobei eins für „sehr zufrieden“ und fünf für „unzufrieden“ steht. Je Anbieter wurde ein ungewichteter Mittelwert ermittelt. Das Auszeichnungssystem ist dreistufig: „Gut“ erhielten alle Versicherer, die innerhalb ihrer Sparte besser als der Gesamtmittelwert abschneiden. Wer innerhalb dieser Gruppe nochmals über dem Durchschnitt liegt, erhielt „Sehr Gut“. Das Prädikat „Exzellent“ zeichnet jeweils den Besten einer Sparte aus.

Reise- und Auslandskrankenversicherung mit den stärksten Ergebnissen

Den besten Mittelwert aller untersuchten Versicherer erzielte ADAC Versicherungen in der Sparte Reise- und Auslandskrankenversicherung mit einem Wert von 2,17. Knapp dahinter folgte Lifecard-Travel-Assistance (LTA) mit 2,19. Die Sparte schnitt auch im Vergleich der 13 Bereiche insgesamt am stärksten ab. Weitere Versicherer mit dem Prädikat „Sehr Gut“ sind dort Vigo Krankenversicherung, Generali und Hallesche.

Als zweitstärkste Sparte im Gesamtvergleich folgte die Kinderkrankenzusatzversicherung, den drittbesten Gesamtmittelwert erzielte die Ambulante Zusatzversicherung. Dort sicherte sich HanseMerkur den Spitzenwert mit einem Mittelwert von 2,28.

Besonders auffällig: Allianz sammelte in einer einzigen Studie gleich drei „Exzellent“-Auszeichnungen – in der Betrieblichen Krankenversicherung (2,31), der Kinderkrankenzusatzversicherung (2,28) und der Pflegezusatzversicherung (2,31). Das Unternehmen ist damit der einzige Mehrfachsieger auf dem höchsten Prädikat.

HUK-Coburg, Barmer und LVM unter den Spitzensiegern

HUK-Coburg belegte in zwei weiteren Sparten den ersten Platz: in der Krankenhaustagegeldversicherung (2,28) und bei den Stationären Zu satzversicherungen (2,28). Bei den gesetzlichen Krankenkassen erzielte Barmer den besten Mittelwert (2,26), in der Krankentagegeldversicherung gewann Hallesche (2,31), im Bereich Private Krankenversicherung LVM Versicherung (2,30).

Ergo überzeugte in der Sparte Seh- und Hörhilfenversicherungen mit einem Mittelwert von 2,40, DA direkt bei den Tierkrankenversicherungen (2,49). Die Zahnzusatzversicherung entschied DFVDeutsche Familienversicherung mit einem Wert von 2,30 für sich.

Neben den 13 Erstplatzierten qualifizierte sich ein breites Feld weiterer Versicherer mit dem Prädikat „Sehr Gut“. In der Kinderkrankenzusatzversicherung zählen dazu Württembergische, HUK-Coburg und DFV Deutsche Familienversicherung. Bei den Ambulanten Zusatzversicherungen überzeugten Inter, HUK-Coburg sowie DKV und Ergo. Dass einzelne Anbieter wie HUK-Coburg in mehreren Sparten sowohl als Sieger als auch im zweiten Rang auftauchen, illustriert die Angebotsbreite einiger Marktakteure.

Kundenvotum als Orientierungshilfe jenseits der Produktkennzahlen

„Eine gute Gesundheit ist zwar durchaus eine Frage der Lebensführung, zuweilen aber auch schlicht Glückssache“, sagt Servicevalue Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff. Wer sich im Krankheitsfall nicht allein darauf verlassen wolle, könne sich durch geeignete Gesundheitsversicherungen den bestmöglichen Zugang zur medizinischen Versorgung erschließen, so Dethloff.

Für Vermittler liefert das Ranking damit eine Orientierungshilfe jenseits der reinen Produktkennzahlen: Wo Versicherte Leistungen, Service und Preis gemeinsam gut bewerten, deutet das auf eine gewisse Solidität im Alltagsgeschäft hin. Die vergebenen Qualitätssiegel dürfen die prämierten Unternehmen bis September 2027 in ihrer Marktkommunikation verwenden. Die vollständigen Ranglisten zu allen 13 Sparten sind auf den Websites von ServiceValue und des SZ Instituts abrufbar.