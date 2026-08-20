Morgen & Morgen startet Vergleich für neue Altersvorsorgeprodukte

Ab 2027 treffen in der geförderten Altersvorsorge Versicherungs- und Investmentlösungen mit unterschiedlichen Garantien und Auszahlungsformen aufeinander. Morgen & Morgen will mit einem neuen Produktvergleich Orientierung schaffen – auch bei der Frage, wie sicher die späteren Leistungen sind.

Morgen & Morgen hat einen Produktvergleich für die neue geförderte Altersvorsorge vorgestellt. Die Anwendung soll Versicherungs- und Investmentlösungen auf Basis einer gemeinsamen Methodik gegenüberstellen und dabei reale Produkte berücksichtigen.

Der M&M AVRG-Produktvergleich bildet sowohl die Ansparphase als auch die spätere Auszahlung ab. Klassische Hochrechnungen werden dafür mit stochastischen Simulationen auf Grundlage des M&M Volatium Modells verbunden.

Eine neu entwickelte Simulation der Auszahlphase zeigt, wie sich die Höhe der Leistungen unter verschiedenen Marktszenarien verändern kann. Damit lassen sich insbesondere lebenslange Renten und Auszahlpläne hinsichtlich ihrer möglichen Ergebnisse vergleichen.

AVRG-Vergleich lässt sich um Förderanalyse ergänzen

Optional können Vermittler den Produktvergleich um den M&M Fördervergleich und einen RiesterCheck erweitern. Die Anwendungen stellen die bisherige und die neue Förderung gegenüber, untersuchen mögliche Wechselzeitpunkte und analysieren bestehende Riester-Verträge. Auch vollständige Riester-Bestände lassen sich automatisiert auswerten.

„Die neue Produktvielfalt bietet große Chancen für eine individuellere Altersvorsorge. Unser Auftrag ist es, daraus belastbare Vergleichbarkeit und damit Entscheidbarkeit für Vertrieb und Beratung zu schaffen“, sagt Christian Jaffke, Geschäftsführer von Morgen & Morgen.

Produktanbieter können die Lösung modular konfigurieren, unter eigener Marke einsetzen und über eine API in bestehende Systeme integrieren. Anbieter- und Tarifauswahl sind individuell festlegbar. Darüber hinaus unterstützt die Anwendung automatisierte Datenauswertungen.