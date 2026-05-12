Trade Republic setzt Brad Pitt als Gesicht seiner neuen Kampagne ein

Trade Republic startet nach eigenen Angaben die größte Kampagne der Unternehmensgeschichte. Gesicht der europaweiten Werbung ist Brad Pitt. Der zweifache Oscar-Preisträger soll die zentralen Produktvorteile des Berliner Finanzunternehmens stärker in den Fokus rücken.

Der Spot setzt auf ein reduziertes Konzept: Pitt betritt einen leeren schwarzen Raum, blickt in die Kamera und bleibt stumm. Eine Erzählstimme nennt drei Angebote: ein kostenloses Konto mit Karte, zwei Prozent Zinsen und Investieren ab einem Euro.

Am Ende steht die Frage: „Was bietet deine Bank?“ Damit zielt Trade Republic auf Kunden klassischer Institute, die aus Sicht des Unternehmens häufig hohe Gebühren zahlen und niedrige Zinsen erhalten.

Trade Republic stellt Bankkunden infrage

„Die meisten Menschen in Europa sind heute noch bei einer Bank mit zu hohen Gebühren und zu niedrigen Zinsen. Wir bieten den Menschen heute mehr für ihr Geld. Genau das wollen wir so einfach und klar wie möglich zeigen,” sagt Christian Hecker, Co-Founder von Trade Republic. „Keine leeren Versprechen, keine komplizierten Botschaften, sondern starke Produktvorteile, die Millionen Menschen sofort verstehen und sie dazu bringen, ihre bisherige Bank zu hinterfragen.“

Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als zehn Millionen Kunden in Europa die Angebote von Trade Republic. Dazu gehören kostenfreie Sparpläne, ein kostenloses Konto mit Karte, zwei Prozent Zinsen, Investieren ab einem Euro und persönlicher Kundenservice rund um die Uhr.

Die Kampagne wurde wie frühere Werbemaßnahmen intern entwickelt. Sie läuft ab sofort europaweit im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen und auf digitalen Kanälen.