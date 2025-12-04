Umfrage: Deutsche bevorzugen persönliche Finanzberatung statt KI

Eine aktuelle Umfrage von t-online und der Deutschen Vermögensberatung zeigt: Die Deutschen setzen weiterhin auf den persönlichen Kontakt in Finanzfragen. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, Finanzberatung ausschließlich von einer künstlichen Intelligenz (KI) zu erhalten – ohne menschlichen Kontakt –, antworteten knapp 42 Prozent mit einem klaren Nein. Weitere 23 Prozent äußerten sich skeptisch. Lediglich 21 Prozent wären einer solchen Option gegenüber offen. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen erklären die Experten der Deutschen Vermögensberatung, wie moderne Finanzberatung von KI profitieren kann und weshalb der menschliche Kontakt so essenziell bleibt.

Finanzberatung ist Vertrauenssache

Finanzentscheidungen sind komplex, individuell und oft mit großen finanziellen Auswirkungen verbunden. Für viele Menschen sind Themen wie Altersvorsorge, Absicherung oder Investitionen nicht alltäglich – sie erfordern Fachwissen und Fingerspitzengefühl. Ein erfahrener Berater, wie zum Beispiel ein Vermögensberater der DVAG, bringt nicht nur Expertise mit und kenn die persönliche Situation des Kunden. Digitale Systeme können Prozesse vereinfachen und Informationen bereitstellen, aber sie ersetzen nicht die menschliche Komponente.

Ein persönlicher Ansprechpartner in turbulenten Zeiten

Die vergangenen Jahre waren geprägt von wirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen und einem rasanten Wandel der Finanzmärkte. Für viele Menschen bedeutet das: noch mehr Fragen rund um Vorsorge, Absicherung und Investitionen. In solchen Phasen wächst der Wunsch nach Orientierung und Verlässlichkeit. Ein persönlicher Ansprechpartner kann hier Sicherheit geben – nicht nur durch Fachwissen, sondern auch durch Kontinuität und persönliche Nähe. Die Finanzcoaches der DVAG begleiten ihre Kundinnen und Kunden deshalb oftmals über alle Lebensphasen hinweg und entwickeln Strategien, die individuell angepasst werden können.

So nutzen Sie die Vorteile persönlicher Beratung

Bereiten Sie sich vor: Notieren Sie Ihre Ziele und Fragen.

Input und Informationen: Sammeln Sie vorab alle versicherungs- und finanzrelevanten Unterlagen.

Stellen Sie Fragen: Kompetente Berater helfen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Schlafen Sie eine Nacht darüber: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung.



Die DVAG ist Branchenprimus in der Allfinanzberatung und ein Familienunternehmen, das mittlerweile seit fünf Jahrzehnten besteht. Das Unternehmen setzt seit seiner Gründung auf persönliche Beratung und kontinuierliche Qualifizierung seiner Finanzcoaches. Jährlich investiert das Unternehmen über 80 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildung. Gleichzeitig werden digitale Tools gezielt integriert, um Abläufe zu vereinfachen und die Beratungsqualität zu erhöhen. Die Entscheidung, wie und worin investiert wird, bleibt eine persönliche. Die Kombination aus digitaler Unterstützung und persönlicher Expertise ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige Finanzberatung.