US-Spezialist Jamestown tritt in Sachwerteverband VKS ein

Der VKS erweitert dadurch sein Standing als Interessenvertretung und Sprachrohr der Branche, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Jamestown, gegründet 1983, ist demnach Immobilienspezialist mit Investitionsschwerpunkt USA und eigenen Organisationen vor Ort. Ziel ist der Erwerb von Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekten in den wichtigsten Metropolen der USA sowie in Großräumen der US-Küstenstaaten und seit 2019 auch in Europa. Der Fokus liegt auf aktiver Wertschöpfung durch Bestandsentwicklung und Repositionierung von Immobilien.

„Wir stehen seit Jahrzehnten für Qualität und Transparenz mit unseren Produktangeboten. Für diese wichtigen Themen der Zukunft tritt auch der VKS ein, um das Anlegervertrauen nachhaltig zu stärken“, begründet Steffen Haug, Leiter Vertriebspartner & Zweitmarkt Jamestown, den Beitritt. Auch den Fokus auf den Sachwertbereich mit einer gezielten Interessenvertretung böten andere größere Verbände nicht in dieser Form. „In den VKS-Fachgruppen können gezielt Themen, die alle Anbieter betreffen, erörtert und diskutiert werden, so profitieren wir voneinander. Hier können wir unsere langjährige Expertise sukzessive in die partnerschaftlichen Dialoge mit einbringen“, so Haug weiter.

Klaus Wolfermann, Vorstandsvorsitzender des VKS betont: „Ein erfahrener Initiator wie Jamestown unterstützt uns sehr, die deutschen Kapitalanlage- und Sachwertbranche noch besser in der Öffentlichkeit zu positionieren.“ Jamestown zählt zu den ältesten und größten Anbietern der Branche. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge bereits 39 Fonds für mehr als 80.000 Anlegerinnen und Anleger aufgelegt. Zum 30. Juni 2025 verwaltete Jamestown demnach ein Vermögen von 12,3 Milliarden Euro in den USA, Europa und Lateinamerika.