Jamestown 32 komplettiert US-Portfolio mit Beteiligung in Florida

Jamestown hat den Portfolioaufbau seines geschlossenen Publikumsfonds Jamestown 32 abgeschlossen. Als fünftes und finales Investment erwarb der Fonds eine Minderheitsbeteiligung von gut zehn Prozent am gemischt genutzten Gewerbeensemble „Miami Worldcenter“ in Miami (Florida) mit rund 25.000 Quadratmetern Gesamtfläche. Das teilt das Kölner Unternehmen mit.

Das 2024 fertiggestellte Miami Worldcenter befindet sich demnach im Herzen des sogenannten Worldcenter District, einem Neubauquartier mit einem Gesamtvolumen von sechs Milliarden US-Dollar. Das Quartier umfasst neben dem Gewerbeensemble 12.000 Wohnungen, 860 Hotelzimmer und über 55.000 Quadratmeter Bürofläche.

Der Mieterbestand umfasst Jamestown zufolge 28 Unternehmen und verteilt sich auf die Segmente Gastronomie mit 29 Prozent, Unterhaltung und Freizeit mit 19 Prozent, Gesundheit und Kosmetik mit 17 Prozent sowie Einzelhandel mit 16 Prozent. Zu den Mietern zählen Apple, die Großbank Santander, Starbucks, die Modemarke Lululemon und der Elektroautohersteller Lucid Motors. Aktuell sind demnach 90 Prozent der Gesamtfläche vermietet, die durchschnittliche Mietvertragsdauer beläuft sich auf knapp zehn Jahre.

Der Ende 2022 aufgelegte Jamestown 32 ist bereits in weitere gemischt genutzte US-Immobilien in Atlanta (Georgia), Cincinnati (Ohio), Charlotte (North Carolina) sowie New York City investiert.