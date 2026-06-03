Neues Wohnprojekt bei Boston: BVT investiert in 224 Class-A-Apartments

Die Münchner BVT Unternehmensgruppe hat die Projektentwicklung „River’s Edge 3″ (RE3) in Medford, Massachusetts, erworben. Das Projekt umfasst 224 geplante Class-A-Apartments und weist ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 107 Millionen US-Dollar auf, teilt BVT mit. Das Objekt liegt rund drei Meilen nördlich der Innenstadt von Boston.

Die Investition erfolgt für das von der BVT-Kapitalverwaltungsgesellschaft Derigo verwaltete Investmentvermögen BVT Residential USA 21 sowie für ein Private Placement und ein weiteres Beteiligungsangebot für einen Einzelinvestor im Rahmen der Residential USA Serie. Projektpartner ist der US-Entwickler Criterion Development Partners aus Dallas, Texas.

Gesamtmietfläche beträgt rund 17.597 Quadratmeter

Das Projekt entsteht als sechsgeschossiges Gebäudeensemble in Holzständerbauweise auf einem Podium. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 17.597 Quadratmeter und wird durch 180 Stellplätze ergänzt. RE3 ist laut BVT als eines der ersten Passivhaus-Projekte im Bundesstaat Massachusetts konzipiert.

95 Prozent der Wohnungen sind frei finanziert, fünf Prozent entfallen auf preisreduzierten Wohnraum im Rahmen eines kommunalen Förderprogramms. Den Angaben zufolge stellt der geringe Anteil geförderter Wohnungen im regionalen Vergleich einen Wettbewerbsvorteil dar.

Verkauf für das zweite Quartal 2029 geplant

Das Grundstück ist erschlossen und die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Nach Fertigstellung und Vermietung plant BVT den Verkauf der Anlage nach rund 38 Monaten im zweiten Quartal 2029.

Martin Stoß, Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs US-Immobilien der BVT Holding, sagt: „Mit dem Projekt ‚River’s Edge 3′ in Medford haben wir erneut eine attraktive Investitionsmöglichkeit für unsere Anleger gesichert. Der bereits erfolgte Baustart schafft eine solide Grundlage für eine zügige Fertigstellung und Vermietung sowie den geplanten Verkauf im Jahr 2029. Die Kombination aus hoher Nachfrage und begrenztem Angebot in der Region bietet sehr gute Perspektiven für die Investoren.“