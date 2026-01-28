Meag kauft Neubau-Fachmarktzentrum in Wismar für Immobilien-Spezialfonds

Die Meag investiert in das neu gebaute Fachmarktzentrum Drewespark in Wismar. Käufer ist der MEAG Immobilien-Spezialfonds „MEAG Multi-Sektor Immobilien“. Verkäufer ist die HD Investitions und Verwaltungs GmbH. Das Objekt liegt an der Schweriner Straße in zentraler Innenstadtlage, einer wichtigen Verbindung zwischen der Wismarer Altstadt und der Bundesstraße B 106 mit Anbindung an die Autobahn A20.

Das Grundstück umfasst mehr als 38.000 Quadratmeter, die vermietbare Fläche beträgt über 14.000 Quadratmeter. Die Lage verbindet innerstädtische Erreichbarkeit mit guter regionaler Anbindung und positioniert das Objekt als wichtigen Versorgungsstandort für die Stadt und ihr Umland.

Wismar ist die zweitgrößte Hafenstadt an der mecklenburgischen Ostseeküste und als UNESCO-Welterbestadt ein etablierter Tourismusstandort. Jährlich zählt die Stadt über 2,5 Millionen Tagesgäste sowie mehr als 390.000 Gästeübernachtungen. Diese Rahmenbedingungen stärken die Attraktivität des Standorts auch für den Einzelhandel.

Standortqualität und Mieterstruktur

Das Fachmarktzentrum ist lebensmittelgeankert und vollständig vermietet. Zum Mietermix zählen Edeka, Aldi, Denn’s Biomarkt, dm-Drogerie sowie B&B Hotels. Die Kombination aus Nahversorgung, ergänzendem Einzelhandel und Beherbergung sorgt für eine breite Nutzung und stabile Besucherfrequenzen.

Als Versorgungsschwerpunkt profitiert der Drewespark zudem von der Bedeutung Wismars als Wohn- und Ferienort. Die Ausrichtung auf den täglichen Bedarf ergänzt die touristische Nachfrage und trägt zur nachhaltigen Positionierung des Objekts bei.

Für das Gebäude ist ein Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in Vorbereitung. Ausgestattet ist der Neubau unter anderem mit einem Gründach sowie Photovoltaikanlagen auf rund 6.000 Quadratmetern Dachfläche.

Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Transaktion

Ergänzt wird das Nachhaltigkeitskonzept durch eine Ladeinfrastruktur für Elektromobilität mit zwölf Ladepunkten. Sechs Charger verfügen jeweils über eine Ladeleistung von 400 Kilowatt. Der Standort ist sowohl mit dem Individualverkehr als auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr gut erreichbar.

Martin Raubacher, Transaktionsmanager der Meag, sagt: „Wir freuen uns für unsere Anleger über den Erwerb dieses modernen Fachmarktzentrums, das unsere ESG Standards erfüllt, bereits vollständig vermietet ist und sehr gut angenommen wird. Der Standort entspricht unseren anspruchsvollen Kriterien an einen sehr guten Standort und eine hohe Objektqualität.“

Auf Käuferseite wurde die Investmenttochter der Munich Re rechtlich von Norton Rose Fulbright und technisch von Gleeds beraten. Die Verkäuferseite wurde rechtlich von Frantzen Steinhardt Wehle begleitet. CBRE war als Makler für die Verkäuferseite tätig.