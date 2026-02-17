Vermögensverwalter startet neu in Deutschland – Fokus auf Private Debt



Der französische Vermögensverwalter LBP AM eröffnet eine Niederlassung in Frankfurt und baut sein Private-Market-Geschäft in Deutschland aus. Im Fokus stehen Finanzierungen für Mittelstand und Infrastruktur. Ein lokales Team soll den Markteintritt begleiten.

Das in Paris ansässige Haus beschäftigt nach eigenen Angaben rund 350 Mitarbeiter und verwaltet 75 Milliarden Euro. Strategisch setzt LBP AM auf Private-Markets-Lösungen unter der Marke LBP AM European Private Markets, daneben auf Multi-Asset- und quantitative Strategien.

Zum Start konzentriert sich die deutsche Einheit auf Finanzierungen der europäischen Realwirtschaft. Die entsprechenden Strategien bündelt LBP AM auf der spezialisierten Plattform LBP AM EPM.

„Deutschland ist nicht nur eine der bedeutendsten Volkswirtschaften in Europa, sondern auch einer der wichtigsten Kapital- und Investmentmärkte. Mit der Präsenz am Finanzplatz Frankfurt möchten wir sowohl die Nähe zu deutschen Unternehmen als auch zu Investoren weiter vertiefen“, sagt Peter Arnold, Head of LBP AM European Private Markets.

Private Markets mit Fokus auf Mittelstand und Infrastruktur

Die 2012 gegründete Private-Markets-Einheit hat den Angaben zufolge europaweit mehr als neun Milliarden Euro in fast 320 Transaktionen investiert. Seit über zehn Jahren ist LBP AM EPM auch in Deutschland aktiv. Das Unternehmen versteht sich als langfristiger Finanzierungspartner für Unternehmen und Projekte und richtet seine Portfolios an internationalen Nachhaltigkeitszielen sowie an den Anforderungen institutioneller Investoren aus.

Das Team umfasst 50 Mitarbeiter, darunter 25 Investmentexperten. LBP AM EPM deckt vier Kernbereiche ab: Infrastruktur Private Debt, Corporate Direct Lending, Real Estate Private Debt sowie Capital Solutions für strukturierte Finanzierungslösungen.

„Wir haben uns über die vergangenen zwölf Jahre als verlässlicher Partner für die Finanzierung von zentralen Zukunftsbereichen wie der Energiewende, der Versorgung mit kritischen Gütern und Dienstleistungen sowie der nachhaltigen Transformation des Immobiliensektors am europäischen Markt fest etabliert. Deutschland spielt dabei eine Schlüsselrolle – insbesondere mit seinem starken industriellen Mittelstand und dem hohen Investitionsbedarf in Infrastruktur und Transformation. Unsere Position möchten wir nun gezielt im deutschen Markt weiter ausbauen“, ergänzt Arnold.

Lokales Team in Frankfurt

Vor allem im Bereich Corporate Private Debt sieht das Haus weiteres Potenzial. „Gerade im Bereich Corporate Private Debt sehen wir in Deutschland ein attraktives Umfeld mit einer Vielzahl gut positionierter Unternehmen, für die langfristige, flexible Finanzierungslösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die lokale Präsenz in Frankfurt ist dafür ein zentraler Erfolgsfaktor“, sagt Isabelle Landès, Head of Corporate Direct Lending bei LBP AM EPM.

Für den Aufbau der deutschen Aktivitäten stellt LBP AM ein eigenes Team vor Ort auf. Alexander Schäfer wechselt als Investment Director für Corporate Direct Lending zu LBP AM Deutschland. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Leveraged- und Real-Asset-Finanzierungen. Vor seinem Wechsel war er unter anderem bei HAGIM, Riverbank und Société Générale in den Bereichen Private-Debt-Fonds, Fintech-KMU-Kredite und Investment Banking tätig. Von Frankfurt aus soll er Investitionsmöglichkeiten in einem Markt identifizieren, der sich zunehmend für Private Debt öffnet.