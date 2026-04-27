Volksbank und Finexity starten Plattform für tokenisierte Private-Debt-Investments

Die Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber startet mit VB Token eine digitale Plattform für Private-Debt-Investments. Die technische Infrastruktur liefert Finexity, Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments.

Über VB Token sollen Kunden der Volksbank Zugang zu geprüften tokenisierten Anleihen erhalten. Im Fokus stehen Sachwertinvestments aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Immobilien und Infrastruktur. Die Plattform richtet sich zugleich an weitere Volksbanken, die eigene regionale Projekte einbringen oder sich an überregionalen Investments beteiligen können.

Den Auftakt bildet das Projekt „Solar Zeven & Pforzheim“. Es umfasst zwei Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeichern an Gewerbestandorten in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Die installierte Leistung liegt insgesamt bei rund 720 Kilowatt-Peak.

Photovoltaik-Projekt startet auf VB Token

Anleger können sich ab 500 Euro beteiligen. Vorgesehen ist eine feste Verzinsung von 4,00 bis 5,50 Prozent pro Jahr zuzüglich einer erfolgsabhängigen Zusatzkomponente. Strukturiert wurde das Projekt durch das Capital-Markets-Team von Finexity, gelistet wird es über die OTC-Handelsplatzinfrastruktur des Unternehmens.

Für Volksbank-Kunden soll VB Token den digitalen Zugang zu alternativen Anlageklassen erleichtern, die bislang häufig institutionellen oder vermögenden Investoren vorbehalten waren. Die Investments können digital abgeschlossen und handelbar gemacht werden. Angaben zu Laufzeit, Verzinsung und Projektdaten sollen für Anleger nachvollziehbar bereitstehen.

Auch für teilnehmende Volksbanken soll die Plattform Hürden senken. Sie können ihr Angebot um digitale Sachwertinvestments erweitern, ohne die technische und regulatorische Infrastruktur selbst aufzubauen. Finexity deckt nach eigenen Angaben die Strukturierung, Tokenisierung, Platzierung, den Sekundärhandel und die Verwahrung ab.

Banken erhalten Zugang zu tokenisierten Anleihen

„Die Partnerschaft mit der Volksbank und VB Token ist ein bedeutender Schritt, um den Zugang zu privaten Kapitalmarktinvestitionen weiter zu demokratisieren”, sagt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Finexity Gruppe. „Unsere Technologie und Investmentexpertise ermöglichen es, Anlagen in reale Werte, wie Photovoltaik-Anlagen oder Immobilien, transparent, digital und bereits mit geringen Beträgen investierbar zu machen. Gemeinsam mit der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber schaffen wir einen modernen Brückenschlag zwischen regionaler Kundennähe und digitalem Kapitalmarkt.”

„Als heimatverbundene und regionale Volksbank ist es unser Auftrag, unseren Mitgliedern und Kunden Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten zu eröffnen, transparent, verständlich und auf Augenhöhe”, ergänzt Tobias Silberzahn, Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber. „Mit unserem VB Token schaffen wir deshalb einen neuen, digitalen Zugang zu ausgewählten Projekten aus den Bereichen Infrastruktur, Soziales, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Viele Anleger stellen sich heute eine einfache, aber wichtige Frage: Was bewirkt meine Geldanlage eigentlich? Unser Ziel: Wir wollen Projekte möglich machen, die unsere Region stärken, unsere Infrastruktur verbessern und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unterstützen.“

Finexity sieht neben Volksbanken auch das Sparkassen-Segment und Angebote im europäischen Anleihen-Primärmarktgeschäft als wichtige Wachstumsfelder.