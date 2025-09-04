Von der Stuttgarter zur BCA: Ralf Berndt wird neuer Aufsichtsratschef

Mit Wirkung zum 28. August hat die Hauptversammlung der BCA AG Ralf Berndt zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Er folgt auf Martin Gräfer, der weiterhin als stellvertretender Vorsitzender im Gremium vertreten ist. Berndt war bis Ende August Vorstandsmitglied der Stuttgarter Versicherungsgruppe, der er mehr als zwei Jahrzehnte angehörte.

Der gebürtige Dortmunder kann auf eine lange Laufbahn in der Versicherungswirtschaft zurückblicken. Seine Karriere begann er 1976 bei der Signal Krankenversicherung, später übernahm er verschiedene Führungsaufgaben in der Branche. Seit 2002 gehörte er dem Vorstand der Stuttgarter an, wo er ab 2003 die Ressorts Vertrieb und Marketing verantwortete.

Berndt war in seiner Laufbahn maßgeblich an Projekten beteiligt, die die Branche nachhaltig geprägt haben: Dazu zählen die Einführung der Fondspolice, der Ausbau der betrieblichen Altersversorgung sowie die Mitbegründung der Deutschen Makler Akademie. Bereits seit 2009 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der BCA.