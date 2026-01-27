Weniger Fahrten, mehr Beratung: Auswertung zeigt Effekte digitaler Vertriebstools

Der Einsatz digitaler Tools im Finanzvertrieb wirkt sich messbar auf Effizienz und Ressourceneinsatz aus. Das zeigt eine Auswertung des FinTech-Unternehmens Walnut, das mit Walnut Live eine digitale Vertriebsplattform für Privatmarktfonds betreibt. Analysiert wurde, welche Zeit- und Wegersparnisse sich für Finanzberaterinnen und Finanzberater im Jahr 2025 durch Online-Beratung und elektronische Zeichnung ergeben haben.

Grundlage der Auswertung sind 1.448 digitale Live-Meetings, die im vergangenen Jahr über Walnut Live durchgeführt wurden. Das Unternehmen hat anonymisiert die Entfernungen zwischen Beratern und Kunden ermittelt und berechnet, wie viel Fahrzeit und Wegstrecke angefallen wären, wenn die Gespräche vor Ort stattgefunden hätten.

Das Ergebnis fällt deutlich aus. Insgesamt wurden 790.870 Kilometer Wegstrecke eingespart. Das entspricht rechnerisch knapp 20 Erdumrundungen. Pro Live-Meeting lag die Ersparnis im Durchschnitt bei 546 Kilometern. In Summe verbrachten die Nutzerinnen und Nutzer 13.575 Stunden weniger im Auto, was 1.697 Arbeitstagen entspricht, die stattdessen für Beratung zur Verfügung standen.

Digitale Beratung reduziert Fahrzeiten und Wege

Neben der Reduzierung von Fahrten spielt auch die Entlastung bei administrativen Aufgaben eine zentrale Rolle. Die Auswertung zeigt, dass viele der rund 2.500 angebundenen Finanzberaterinnen und -berater Walnut Live vor allem für die Verwaltung von Kundendaten sowie für die Erstellung und digitale Signatur von Zeichnungsanträgen nutzen.

Auch der Ressourcenverbrauch sinkt durch die digitale Abwicklung. Im Jahr 2025 wurden über die Plattform mehr als 4.300 Anträge digital generiert. Das entspricht 119.140 Seiten beziehungsweise 594 Kilogramm Papier, die potenziell nicht verbraucht wurden.

Automatisierung entlastet bei administrativen Aufgaben

„Im Fokus jeder Finanzberatung sollte der Kunde stehen und nicht administrative oder organisatorische Aufgaben. Digitale Tools übernehmen langwierige und fehleranfällige Prozesse und können Beraterinnen und Berater dadurch erheblich entlasten“, sagt Lars Gentz, Geschäftsführer der Walnut. „Das heißt nicht, dass jede Beratung online erfolgen soll. Der persönliche Kontakt zum Kunden ist nach wie vor wertvoll und wird es gerade im Finanzvertrieb auch bleiben. Die Kombination aus vor Ort und digital birgt allerdings enormes Potenzial für Berater und Kunden gleichermaßen.“

Walnut Live wurde seit dem Start im Jahr 2021 gemeinsam mit Praktikern aus dem Finanzvertrieb entwickelt. Die Plattform ermöglicht eine ortsunabhängige Beratung und Vermittlung gemäß Paragraf 16 FinVermV inklusive ESG-Präferenzabfrage und deckt nach eigenen Angaben die regulatorischen Anforderungen vollständig ab.