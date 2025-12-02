Wie Kundenbewertungen Finanzentscheidungen heute prägen

Kunden orientieren sich bei Finanzentscheidungen zunehmend an Erfahrungen anderer Nutzer. Der aktuelle „Trust-Kompass“ von Trustpilot, für den gemeinsam mit Civey 2.500 Menschen in Deutschland befragt wurden, verdeutlicht diesen Trend. Für 64 Prozent spielt Vertrauen eine zentrale Rolle, wenn sie sich für ein Konto, einen Kredit oder eine Geldanlage entscheiden. 89 Prozent lesen vor einem Abschluss Kundenbewertungen, 44 Prozent tun dies regelmäßig.

Uta Ernst-Diarra von Trustpilot betont: „Vertrauen entsteht heute nicht mehr ausschließlich am Bankschalter, sondern zunehmend online.“ Finanzprodukte seien häufig komplex, weshalb eine transparente Präsenz auf Bewertungsplattformen Orientierung bieten könne. Nach ihrer Einschätzung kann dies die Entscheidung für Finanzprodukte erleichtern.

Für knapp jeden Zweiten ist die Echtheit einer Bewertung das wichtigste Kriterium. Dahinter folgen Aktualität und Detailtiefe der Rezensionen. Besonders Menschen zwischen 40 und 44 Jahren legen Wert auf zuverlässige Erfahrungsberichte. Jüngere Kundinnen und Kunden orientieren sich dagegen stärker an der Menge der Bewertungen, da sie daraus Rückschlüsse auf die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters ziehen.

Viele Verbraucher möchten ihre Erfahrungen aktiv teilen. 78 Prozent haben bereits Bewertungen abgegeben, bei den 18- bis 29-jährigen sogar 83 Prozent. Für 60 Prozent steht der Wunsch im Mittelpunkt, andere vor negativen Erfahrungen zu bewahren. Mehr als die Hälfte möchte positive Erlebnisse weitergeben und so die Entscheidung anderer erleichtern. Menschen zwischen 30 und 39 Jahren nutzen Rezensionen zudem, um Finanzanbietern direkt Feedback zu geben.

Qualität, guter Service und transparente Kommunikation bilden die wichtigsten Bausteine für Vertrauen in Finanzanbieter. Der „Trust-Kompass“ zeigt jedoch deutliche Unterschiede je nach Alter. Jüngere Menschen erwarten vor allem Transparenz und nachvollziehbare Kommunikation. Für die Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren steht die Qualität im Vordergrund. Ab 50 Jahren gewinnt der Service an Bedeutung.