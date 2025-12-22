Newsletter
Wie war 2025, wie wird 2026? Das sagen Versicherer, Vertriebe & Ratinghäuser

Veröffentlichung: - Lesezeit 10 min
Foto: Smarterpix/Snide12
Nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel

Wie haben sich Versicherer, Pools und Vertriebe in diesem herausfordernden Jahr geschlagen? Mit welchen Erwartungen blicken sie ins Jahr 2026? Cash. hat bei Vorständen und Geschäftsführern nachgefragt.

V.l.: Ulrich Mitzlaff, CEO der SDK, und Guido Bader, CEO Die Stuttgarter (Foto: Stuttgarter/SDK)

Dr. Guido Bader und Dr. Ulrich Mitzlaff, Vorstandsvorsitzende Die Stuttgarter & SDK: „2025 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Mit der Bildung unseres Gleichordnungskonzerns haben wir einen zentralen strategischen Schritt umgesetzt. Der Zusammenschluss wird im Markt sehr positiv aufgenommen und von unseren Mitarbeitenden mit großer Offenheit und Gestaltungswillen getragen. Operativ erzielten wir in der Lebensversicherung das beste Neugeschäft unserer Geschichte, in der Krankenversicherung überschritten wir auch dank starken Neugeschäfts erstmals im gebuchten Beitrag die Milliardengrenze. 2026 geht es an den Umbau zur Unterordnungsgruppe und wir erwarten erstmals die volle wirtschaftliche Wirkung mit weiterhin sehr starkem Neugeschäft. Politisch bleibt es spannend: Die Reform der pAV wird kommen, aber ebenso drängend sind Reformen in der GKV – steigende Zusatzbeiträge sind absehbar. Ökonomisch sind wir mit Blick auf Deutschland und die Welt eher verhalten optimistisch. Unser Wunsch für 2026: Frieden. Der größte politische Erfolg von und für uns alle wäre eine Beendigung der vielen Kriege in der Welt.“

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

