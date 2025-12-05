Wohnimmobilien-Spezialisten WIDe und DFI bündeln Fondsaktivitäten

Beide Häuser „bündeln ihre Aktivitäten, um Anlegern langfristig stabile Strukturen, größere Effizienz und eine nachhaltige Betreuung ihrer Fonds zu sichern“, heißt es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen. Die aufsichtsrechtlich erforderlichen Freigaben seien schriftlich erteilt; sowohl WIDe als auch DFI verfügt über eine eigene, von der BaFin zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Beide Unternehmen verfolgen seit Jahren ähnliche Strategien im Wohnimmobiliensegment: Den Erwerb, die Verwaltung und gegebenenfalls Aufwertung von Bestands-Wohnimmobilien. Das ist kein Zufall: Sowohl WIDe-Gründer und -Geschäftsführer Dieter Lahner als auch DFI-Gründer und -Vorstand Mark Münzing saßen einst in der Geschäftsleitung des Wohnimmobilien-Spezialisten ZBI, als dieser noch zu den führenden Anbietern im Segment der geschlossenen Fonds zählte und ebenfalls Bestands-Wohnimmobilien im Visier hatte.

1.500 DFI-Anleger künftig durch WIDe betreut

Mit der Übertragung der Verwaltung werden rund 1.500 Anleger der beiden Publikums-AIF DFI Wohnen 1 und DFI Wohnen 2 ab Anfang 2026 durch die WIDe-Gruppe weiterbetreut. Beide Fonds sind den Angaben zufolge vollständig investiert, alle Objekte sind finanziert und umfassen ein Immobilienvermögen von rund 100 Millionen Euro.

Für Vertriebspartner, Banken und Plattformen bleibt die Zusammenarbeit unverändert, kündigen die Unternehmen an. Die bisherigen Ansprechpartner im Asset-Management und im Vertrieb stehen demnach weiterhin zur Verfügung, ergänzt durch die organisatorischen Ressourcen der WIDe-Gruppe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DFI, die zur WIDe wechseln, bringen ihre Erfahrung in die neue Organisation ein und sichern so Kontinuität in der operativen Arbeit.

Neben den beiden Publikumsfonds betrifft die künftige Betreuung auch den DFI-Kairos-Fonds, der für semiprofessionelle Anleger konzipiert ist. Dieser Fonds befindet sich der Mitteilung zufolge planmäßig noch bis Mitte 2026 in der Platzierung. Die Überführung der Fondsaktivitäten ändere an der Platzierungsphase des Fonds nichts; das bestehende Konzept werde unter dem Dach von WIDe fortgeführt. Der von DFI als Fondsinitiator und Geschäftsbesorger betreute offene Spezialfonds DFI Spezial Wohnen 1 wird innerhalb der DFI-Gruppe fortgeführt.

„Mit guten, solide vermieteten Wohnobjekten bestückt“

Dieter Lahner: „Die DFI-Fonds sind mit guten, solide vermieteten Wohnobjekten bestückt. Ein größerer Teil der Bestände liegt in Berlin, die Vermietungsquote liegt bei über 94 Prozent. Diese Portfolien sind eine wertvolle Ergänzung unserer Produktstrategie. Mit der Übernahme der DFI Vertriebs GmbH stärken wir zugleich die gemeinsame Marktpräsenz und schaffen klare Strukturen für die Betreuung der Vertriebspartner.“

Mark Münzing betont: „Die Bündelung ist ein strategischer Entwicklungsschritt, der allen Seiten zugutekommt – den Anlegern, der DFI und der WIDe. Wir überführen unsere Fondsaktivitäten in ein Umfeld, das langfristig stabile Rahmenbedingungen, abgestimmte Governance-Strukturen und eine breitere organisatorische Basis bietet. Für die DFI bedeutet der Übergang zugleich: Wir können uns künftig noch gezielter auf unsere Stärken in Akquisition und Asset Management konzentrieren und die nächsten Wachstumschancen gestalten. Die Entscheidung ist ein Schritt nach vorn.“ Dies bekräftigen der Mitteilung zufolge auch die beiden Mitgesellschafter der DFI, Sebastian Bader und Matthias Ungethüm.

Für die Anleger ergäben sich keine materiellen Veränderungen an Fondsstrategie, Vermögensgegenständen oder Kostenstrukturen. Die zukünftige Betreuung bleibe damit ohne Unterbrechung gewährleistet. Alle organisatorischen Schritte sind demnach so geplant, dass die Anlegerbetreuung nahtlos weiterläuft. Die Anleger der beiden DFI-Publikumsfonds werden gesondert im Detail informiert, so die Ankündigung.