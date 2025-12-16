Xempus ordnet Führung neu: Malte Dummel übernimmt als CEO

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Malte Dummel die Rolle des CEO der Xempus AG sowie der Xempus Deutschland GmbH. Dummel war bislang Co-CEO der Xempus AG und Mitglied der Geschäftsführung der deutschen Gesellschaft. Mit dem Schritt bündelt das Unternehmen die operative Verantwortung in einer Hand.

Die Geschäftsführung der Xempus Deutschland GmbH wird zugleich erweitert. Künftig gehören Dr. Florian Bernlochner als Chief Product Officer, Thomas Strehl als Chief Technology Officer sowie Matthias Gerhardt als Chief Financial Officer dem Führungsgremium an. Ergänzt wird die erweiterte Geschäftsleitung durch Dr. Nadine Fischer und Zinovia Wendlandt, die zu Prokuristinnen bestellt werden.

Zum Jahresende wechseln Martin Bockelmann, Gründer und bisher Co-CEO der Xempus AG, sowie Stefan Huber, Gründer der eVorsorge Systems GmbH und Mitglied der Geschäftsführung der Xempus Deutschland GmbH, in den Aufsichtsrat des Unternehmens.