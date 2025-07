BVK unterstützt geplante Reform der betrieblichen Altersvorsorge

„Es ist zwar sinnvoll, nichttarifgebundenen Unternehmen die Teilnahme an bestehenden Modellen zu erleichtern. Der Ausbau von Sozialpartnermodellen dürfe jedoch nicht zulasten individueller Lösungen gehen“, erklärt Heinz. „Schließlich sollten nicht bestimmte bAV-Lösungen bevorzugt werden und wir Versicherungsvermittler sind qualifiziert, erfahren und nah dran an Arbeitgebern und Beschäftigten. Wer uns ausschließt, gefährdet Akzeptanz und Wirkung der Reform. Schließlich haben in der Regel weder die Gewerkschaften noch die Arbeitgeber eine Expertise, wenn es um die Absicherung fürs Alter geht. Das ist dagegen die Kompetenz unseres Berufsstands und der Versicherungs- und Finanzwirtschaft.“