Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Yen-Schock belastet Kryptomärkte, doch Fed-Rückenwind könnte Erholung stützen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: SmarterPix/Oleksandr Shatyrov
Krypto-Assets unter Druck

Ein stärkerer Yen setzt Kryptowährungen unter Druck und verstärkt die Nervosität an den Märkten. Gleichzeitig rückt der erwartete geldpolitische Kurs der Fed für 2026 in den Fokus. Wie diese gegenläufigen Impulse zusammenwirken und welche Marktindikatoren jetzt entscheidend sind, zeigt die aktuelle Lageanalyse.

Bitcoin und Ethereum stehen erneut unter Abwärtsdruck: BTC ist von rund 91.000 US-Dollar auf 88.000 US-Dollar gefallen, während ETH bei knapp 3.100 US-Dollar verharrt, da sich die Märkte auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BOJ) einstellen. Ein stärkerer Yen erhöht das Risiko einer Auflösung von Yen-Carry-Trades, was die Bewertungen von Kryptowährungen vorübergehend belasten kann, da gehebelte Positionen an den globalen Märkten zurückgesetzt werden.

Die Straffung der Geldpolitik durch die BOJ steht jedoch im Gegensatz zu den weithin erwarteten Zinssenkungen der FED Anfang 2026, was zu einer Phase erhöhter Volatilität führt, die oft attraktive Kaufgelegenheiten für langfristige Anleger schafft. Wir gehen davon aus, dass BTC bis Anfang 2026 erneut die Spanne von 95.000 bis 100.000 US-Dollar testen wird, während ETH in Richtung 3.800 US-Dollar steigen könnte, wenn die institutionellen Zuflüsse wieder anlaufen und sich die makroökonomischen Bedingungen stabilisieren.

Zu den wichtigsten Indikatoren, die es zu beobachten gilt, gehören der Crypto Fear & Greed Index, der derzeit mit einem Wert von knapp 20 auf einem extremen Angstniveau liegt, steigende Volatilitätskennzahlen und Yen getriebene Liquiditätsverschiebungen auf den globalen Märkten. Für Anleger wird ein diszipliniertes Risikomanagement von entscheidender Bedeutung sein. Aber diese marktübergreifenden Dynamiken unterstützen letztendlich eine größere Liquidität, eine stärkere institutionelle Beteiligung und kontinuierliche Innovationen im gesamten Krypto-Ökosystem.

Autor Ignacio Aguirre ist CMO bei Bitget.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/yen-schock-belastet-kryptomaerkte-doch-fed-rueckenwind-koennte-erholung-stuetzen-707778/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.