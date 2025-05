Zollstreitigkeiten: Die Märkte sind im Erholungsmodus – aber die Fragen bleiben

„Wie auch die laufende Marktreaktion zeigt, dürfte diese Pause und Abkühlungsphase bei den

Zollstreitigkeiten dazu beitragen, die Mitte April eingeleitete Rallye zu verlängern. Diese wird

hauptsächlich von dem Gefühl getragen, dass der Höhepunkt der Handelsunsicherheiten hinter

uns liegt. Nun haben die Märkte die gesamte Korrektur, die sie in den ersten zehn Tagen im April

durchgemacht haben, wieder wettgemacht. Dabei sind die eingeführten Zölle immer noch

deutlich höher als zuvor, und wir haben kein klares Bild vom Ausmaß des Schadens, der in der

Zwischenzeit der Weltwirtschaft zugefügt wurde (insbesondere in den USA und China).

In den nächsten zwei Monaten wird eine Menge harter Daten zeigen, ob der Einbruch in einigen

Komponenten der jüngsten Umfragen übertrieben war. Es könnte ein Tauziehen geben zwischen

den Vorankündigungen von nachhaltigeren und umfassenderen Handelsvereinbarungen, die

näher an der ursprünglichen Ausgangssituation liegen, einerseits, und harten Daten, die auf eine

rapide Verschlechterung der Binnennachfrage in den USA und der Exportdynamik in China

hindeuten werden, andererseits. Wenn letztere zuerst veröffentlicht werden, sollten die Märkte

eine weitere Runde mit großer Volatilität erleben.“

Autor Jean-Louis Nakamura ist Head of Conviction Equities bei Vontobel.