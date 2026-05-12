Telekom-Aktie: KI-Fantasie und T-Mobile treiben Anlegerhoffnungen

Die Aktie der Deutschen Telekom rückt vor den anstehenden Quartalszahlen erneut in den Fokus der Anleger. Marktbeobachter verweisen dabei insbesondere auf die starke Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US sowie auf die wachsenden KI-Ambitionen des Bonner Konzerns.

Die Telekom will ihre Zahlen für das erste Quartal am 13. Mai vorlegen. Analysten erwarten vor allem beim Mobilfunkgeschäft in den USA erneut robuste Kundenzuwächse und stabile Cashflows. T-Mobile US gilt seit Jahren als zentraler Wachstumsmotor des Konzerns und stützt maßgeblich die Bewertung der Telekom-Aktie.

Zusätzliche Fantasie erhält das Papier derzeit durch Investitionen in Künstliche Intelligenz und Rechenzentrumsinfrastruktur. Gemeinsam mit Nvidia arbeitet die Telekom an dem Aufbau leistungsfähiger KI-Infrastrukturen in Deutschland und Europa. Der Konzern positioniert sich damit zunehmend auch als Technologie- und Infrastrukturpartner für KI-Anwendungen.

Parallel setzt die Telekom ihren milliardenschweren Glasfaserausbau fort. Zwar belasten die hohen Investitionen kurzfristig die Margen, langfristig sehen viele Analysten darin jedoch einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Nach dem starken Kursanstieg im vergangenen Jahr zeigte sich die T-Aktie zuletzt etwas schwächer. Anleger nahmen teilweise Gewinne mit. Grundsätzlich bleibt die Stimmung am Markt jedoch positiv. Neben dem Wachstum in den USA gilt die Telekom weiterhin als vergleichsweise defensive Dividendenaktie mit stabilen Erträgen.

Entscheidend dürfte nun werden, ob der Konzern seinen Jahresausblick bestätigt oder möglicherweise anhebt. Besonders im Fokus stehen dabei die Entwicklung des freien Cashflows sowie die operative Dynamik bei T-Mobile US.