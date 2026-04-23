Zwischen Abgrenzung und Pflicht: Die rechtlichen Grenzen von „Quiet Quitting“

Viele Beschäftigte erfüllen ihre Aufgaben zuverlässig, verzichten jedoch bewusst auf zusätzliche Leistungen über das vereinbarte Maß hinaus. Dieses Verhalten wird als „Quiet Quitting“ bezeichnet und ist in Deutschland auch als „innere Kündigung“ oder „Dienst nach Vorschrift“ bekannt.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige Arbeitnehmer fühlen sich nicht ausreichend wertgeschätzt oder eingebunden. Andere ziehen bewusst Grenzen, um Überstunden oder zusätzliche Belastungen zu vermeiden. Dabei geht es nicht zwangsläufig um fehlende Leistungsbereitschaft, sondern um eine klare Orientierung am Arbeitsvertrag.

Besonders jüngere Generationen rücken das Thema stärker in den Fokus. Sie legen größeren Wert auf eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und Privatleben und hinterfragen traditionelle Erwartungen an Verfügbarkeit und Engagement.

Arbeitsrechtliche Einordnung von Quiet Quitting

Rechtlich ist die Lage eindeutig, so die Arag: Wer seine arbeitsvertraglich vereinbarten Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt, riskiert in der Regel keine Kündigung. Entscheidend ist, dass die geschuldete Leistung vollständig erbracht wird.

Problematisch wird es erst, wenn die Arbeitsleistung deutlich unter das vereinbarte Niveau sinkt, betont der Versicherer in seiner juristischen Einschätzung. In solchen Fällen kann nach einer Abmahnung eine verhaltensbedingte Kündigung erfolgen. Allerdings liegt die Beweislast beim Arbeitgeber, der eine Minderleistung konkret nachweisen muss. Dass dies möglich ist, zeigt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln. Dort wurde die Kündigung eines Kommissionierers bestätigt, dessen Arbeitsleistung erheblich hinter der seiner Kollegen zurückblieb.

Überstunden: Pflicht oder freiwillige Leistung?

Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, Überstunden zu leisten. Maßgeblich ist die im Arbeitsvertrag festgelegte Arbeitszeit. Eine pauschale Verweigerung von Mehrarbeit ist daher zunächst zulässig. Anders verhält es sich, wenn vertragliche Regelungen, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge Überstunden vorsehen. Werden diese wirksam angeordnet, zählen sie zur geschuldeten Arbeitsleistung. Eine Verweigerung kann dann arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Ausnahmen gelten in besonderen Notfällen. In außergewöhnlichen Situationen wie Naturkatastrophen oder Bränden dürfen Arbeitgeber Überstunden auch ohne ausdrückliche Vereinbarung verlangen. Ein erhöhter Arbeitsanfall oder Personalmangel reicht dafür nicht aus.

Wenn aus innerer Kündigung ein echter Abschied wird

Wird aus einer inneren Distanzierung eine tatsächliche Kündigung, hat dies endgültige Folgen. Eine ausgesprochene Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis und kann nicht einseitig zurückgenommen werden. Ein Widerruf ist nur möglich, wenn der Arbeitgeber zustimmt oder dieser gleichzeitig mit der Kündigung eingeht. In diesem Fall gilt die Kündigung als nicht erfolgt.

Alternativ kann eine Kündigung angefochten werden, etwa bei einem Irrtum. In der Praxis ist dies jedoch schwer durchzusetzen. Häufig bleibt nur der Weg über eine einvernehmliche Lösung, wenn beide Seiten die Zusammenarbeit fortsetzen möchten.