Digitalisierung: Immobiliensuche jetzt auch sprachgesteuert

Der Online-Gigant Amazon ermöglicht mit “Alexa Show” die sprachgesteuerte und in Bildern vermittelte Wohnungssuche auf dem Portal ImmobilienScout24. Der neue “Skill” steht ab sofort für alle Alexa-User zur kostenlosen Aktivierung.

“Sprachsteuerung ist durch Google und Siri sowie Alexa inzwischen tatsächlich im Alltag der Menschen angekommen. Es ist der natürliche nächste Schritt, die Immobiliensuche auf dieses Level zu heben”, sagt Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmobilienScout24.

Der Skill lese Inserate vor und zeige bei Alexa Show die zugehörige Bildergalerie der Immobilien. Die auf anderen Endgeräten, wie beispielsweise dem Notebook oder dem Smartphone gespeicherten Suchen seien im Skill abrufbar, wenn dieser mit dem eigenen ImmobilienScout24-Konto verknüpft sei.

Ausbaustufen für Google und Apple in Arbeit

Darüber hinaus könne der Skill auf Zuruf die wichtigsten Such- und Filterfunktionen durchführen: Häuser und Wohnungen zum Kauf oder zur Miete, regionale Eingrenzung, Filter für Preis, Wohnfläche und Zimmeranzahl.

So kann man laut Immobilienscout24 also auch beim Frühstück, beim Kochen, Abwasch oder Bügeln nebenher nach Immobilien suchen. Setze der Nutzer interessante Objekte auf seinen Immobilienscout24-Merkzettel, könne er später an seinem Computer oder in der App die Vorauswahl in Ruhe durchgehen und die Anbieter kontaktieren.

Schroeter ergänzt: “Wir haben seit unserer Gründung 1998 den Anspruch, die Immobiliensuche im neuesten technischen Standard anzubieten. Wir sind überzeugt davon, dass die Sprachsteuerung weiter zunehmen wird uns unsere Entwickler beschäftigen sich bereits mit den Ausbaustufen für Google– und Apple-Geräte.”

Foto: Shutterstock

