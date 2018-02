Gewerbeinvestments: Dynamischer Start ins Jahr

Im aktuellen Marktbericht “Investment Market Monthly” des internationalen Immobiliendienstleisters Savills zeigt sich der deutsche Markt für Gewerbeinvestments äußerst dynamisch. Dabei wird er insbesondere von zwei Städten angetrieben.

Mit insgesamt 3,59 Milliarden Euro sei auf dem Gewerbeinvestmentmarkt im Januar 13 Prozent mehr umgesetzt als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Dabei entfiel laut Savills mehr als ein Drittel des gesamten Transaktionsvolumens auf die Metropolen München und Hamburg. So fand die größte Transaktion des Monats mit dem Verkauf des Correo-Quartiers an Credit Suisse für rund 275 Millionen Euro in München statt.

Nach Nutzungsarten der verkauften Immobilien aufgeteilt, machten erneut Büroimmobilien den größten Anteil aus (1,428 Milliarden Euro), gefolgt von Einzelhandels- (773 Millionen Euro) und Logistikimmobilien (292 Millionen Euro).

Trend der Renditen setzt sich fort

Noch höher sei die Dynamik am Rentenmarkt gewesen, jedoch in die umgekehrte Richtung. So verloren 10-jährige Bundesanleihen Savills zufolge in den letzten Wochen deutlich an Wert und rentieren aktuell etwa 0,7 Prozent.

Derartig hohe Renditen seien zuletzt im Herbst 2015 verzeichnet worden. Das lasse darauf schließen, dass sich der im Sommer 2016 gestartete Trend fortsetze und in den nächsten Monaten zur Bodenbildung bei den Immobilienrenditen beitragen könne. (bm)

Foto: Shutterstock

