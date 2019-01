Silvester: Was den Deutschen wirklich wichtig ist

Was braucht es für den perfekten Start ins neue Jahr? Laut einer Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov sollte in erster Linie genug Sekt vorhanden sein. Für 59 Prozent der Befragten gehört der zum Anstoßen einfach dazu. Mit 53 Prozent ähnlich wichtig ist die Familie. Was für die Deutschen noch zwingend zum Jahreswechsel dazu gehört.

Die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind laut einer Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov für viele übrigens eher Nebensache: Nur 17 Prozent geben an, dass die Vorhaben für das kommende Jahr auf jeden Fall an Silvester dazu gehören.

Wir von Cash, wünschen unseren Leserinnen und Lesern dennoch einen gesunden und erfolgreichen Start in das neue Jahr.