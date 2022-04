Neuer Vorstandssprecher bei Catella Real Estate

Mit Beginn des 2. Quartals 2022 übernimmt Andreas Wesner die Funktion als Vorstandsprecher der Catella Real Estate AG, teilt das Unternehmen mit. Er werde hier die Wachstumsstrategien des Geschäftsbereichs „Catella Property Investment Management“ weiter vorantreiben.

Wesner verfügt den Angaben zufolge über langjährige Erfahrung auf dem deutschen und europäischen Immobilienmarkt sowie im regulierten Fondsgeschäft. Er wechselt zu Catella, nachdem er bei LaSalle Investment Management die Position des Head of Transactions – Northern Continental Europe innehatte. Vor seiner Zeit bei LaSalle war Andreas Wesner im Bereich Investment Management und Akquisition bei AXA Investment Managers und The Carlyle Group tätig.

950 Millionen Euro platziertes Eigenkapital 2021

2021 hat Catella der Mitteilung zufolge ein Transaktionsvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro realisiert. Das platzierte Eigenkapital der Kapitalverwaltungsgesellschaft lag im Jahr 2021 mit mehr als 950 Millionen Euro nur noch knapp unter der Milliardengrenze.

Mit 19 offenen, regulierten Immobilienfonds, die mit einer Vielzahl von Investment Strategien bezüglich Rendite-Risiko-Verhältnis, Objekttyp und Lage der Immobilie entwickelt wurden, erlangen Investoren demnach Zugang zu verschiedenen europäischen Märkten. Derzeit bietet die Catella vier im Vertrieb befindliche „Artikel-8-Produkte“ an. Sie entsprechen also den Vorschriften zur Nachhaltigkeit in Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Seit der Gründung im Jahr 2007 habe sich das Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von aktuell knapp sieben Milliarden Euro und rund 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu einem der führenden Investmentmanager in Deutschland entwickelt.