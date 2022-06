TSO bringt Private Placement für US-Self-Storages

Der Spezialist für US-Gewerbeimmobilien TSO bietet betuchten Anlegern über die neue Beteiligung TSO RE Opportunity II (RE Opp II) die Möglichkeit, in das stark wachsende Segment der Selbstlagerzentren in den USA zu investieren.

Der RE Opp II zielt darauf ab, die aktuellen Chancen am Gewerbeimmobilienmarkt im Südosten der USA mit einem opportunistischen Investitionsansatz zu nutzen, teilt TSO mit. Um mit dem Gesamtportfolio schon während der Bauphase der Self-Storages laufende Einnahmen zu erzielen, sollen Büro- oder Industrieimmobilien das Portfolio ergänzen.

Zwei Self-Storages sowie eine Büroimmobilie sind für den RE Opp II den Angaben zufolge bereits angebunden. Das Platzierungsvolumen der Beteiligung beläuft sich auf 75 Millionen US-Dollar; die Mindestkapitaleinlage beträgt 250.000 US-Dollar. Vorgesehen sind vorrangige Ausschüttungen in Höhe von acht Prozent pro Jahr sowie eine Gewinnverteilung von 85 zu 15 zugunsten der Anleger.

Selbstlagerzentren sind laut TSO die derzeit am meisten nachgefragte Immobilienklasse in den USA. TSO habe in diesem Segment in den letzten Jahren besondere Expertise aufgebaut und eine Vielzahl von Self-Storages von Grund auf entwickelt, betrieben und erfolgreich veräußert. Bei relativ kurzen Projektlaufzeiten konnten so hohe Renditen erzielt werden.

Zusammenarbeit mit Cube Smart

Die Gesamtmietfläche von Selbstlagerzentren in den USA ist gut dreihundertmal so hoch wie in Deutschland (bei rund vierfacher Einwohnerzahl), erklärt TSO. Etwa jeder zehnte US-Haushalt nutze Self-Storages, vor allem bei Umzügen und Wohnungsverkleinerungen im Alter. Das Angebot neuer Lagerflächen hält demnach mit der Nachfrage kaum Schritt. Daher steigen die Mieten (über 25 Prozent von 2019 bis 2022) und Verkaufspreise (über 30 Prozent im selben Zeitraum) vor allem in Florida, wo die Bevölkerung stark wächst und TSO mit dem drittgrößten Self-Storage-Betreiber der USA CubeSmart schwerpunktmäßig seine Self-Storages umsetzt. Insgesamt wuchs die Bevölkerung zwischen 2000 und 2020 im Südosten der USA rund achtmal so schnell wie in Deutschland.

Bisher führt TSO über alle Beteiligungen hinweg 17 Self-Storage-Projekte und hat bereits acht Immobilien mit Renditen zwischen 16 und 49 Prozent pro Jahr (nach Kosten, vor Steuern) veräußert. „Dank der Zusammenarbeit mit CubeSmart können wir unseren Anlegern Premium-Selbstlagerzentren erschließen, die über modernste Standards, ausgeklügelte Sicherheitskonzepte sowie volle Automatisierung und Klimatisierung verfügen“, sagt Christian Kunz, Leiter Vertrieb und Marketing bei der TSO Capital Advisors GmbH. „Mit architektonischen Anpassungen können wir Self-Storages sogar in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten bauen, wo andere Anbieter nicht zum Zuge kommen“, so Kunz weiter. Darüber hinaus fördere CubeSmart ökologisch ausgerichtete und energieeffiziente Immobilien, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Kunden, Mitarbeitenden und Gemeinden auswirken.