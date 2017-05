Fonds-Finanz-Gesellschafter übernehmen Softfair

Rund 83.000 Fälle von Cybercrime hat die Polizei nach Angaben des Bundeskriminalamts 2016 in Deutschland erfasst. Dabei sei ein Schaden von über 51 Millionen Euro entstanden, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Mittwoch in Berlin. “Polizeiliche Statistiken und Lagebilder spiegeln aber nur einen kleinen Teil der Realität wider.”