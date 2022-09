Financial Advisors Awards 2022: Die Nominierten stehen fest

Swiss Life will 100 neue Filialen in Deutschland eröffnen

Der Schweizer Konzern Swiss Life will in diesem Jahr 100 neue Filialen für den Verkauf von Finanzprodukten und Versicherungen in Deutschland eröffnen. Bereits im vergangenen Jahr seien gegen den Trend in der Finanzbranche 104 neue Filialen in Betrieb gegangen, wie die deutsche …